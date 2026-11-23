​أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن فتح باب التقدم لشغل 22 وظيفة شاغرة موزعة على 3 مجالات عمل بمقر الهيئة في القاهرة، وذلك عن طريق التعاقد (بعقود محددة المدة) طبقًا لأحكام لائحة شؤون العاملين الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2019.

​أبرز الوظائف والتخصصات المتاحة

​وبحسب بوابة التوظيف الرسمية للهيئة، تتنوع الوظائف المعلنة لتشمل تخصصات إدارية ومالية وتخطيطية وفنية، ومن أبرزها:

​مدخل بيانات مالية (GFMIS / GPS): للعمل بالوحدة الحسابية.

​مراجع مالي: للعمل بالوحدة الحسابية.

​محاسب حكومي: للعمل بالوحدة الحسابية.

​أخصائي التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.

أخصائي الشؤون التنفيذية والفنية: للعمل بإدارة التراخيص والشؤون الفنية.

​مواعيد وطريقة التقديم

​وأوضحت الهيئة أن التقديم متاح إلكترونيًا فقط لمدة شهر كامل، بدءًا من اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، ويستمر حتى يوم 18 ديسمبر 2026.

​ودعت الهيئة الراغبين في التقدم إلى زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للتوظيف (careers.enrra.online) للإطلاع على القائمة الكاملة للوظائف الـ 22، ومراجعة بطاقات الوصف الوظيفي، والشروط، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص قبل استكمال إجراءات التسجيل إلكترونيًا.

وظائف بمرتب 30 ألف جنيه في محطة الضبعة النووية

في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ودعم المشروعات القومية الكبرى، أعلنت وزارة العمل، بالتنسيق مع مديرية العمل بمحافظة البحيرة، عن توافر عدد من الفرص الوظيفية المتميزة لدى شركة روسية عاملة في مشروع محطة الضبعة النووية، وذلك برواتب شهرية مجزية تصل إلى 30 ألف جنيه، مع إتاحة التقديم للشباب من أبناء محافظة البحيرة وكافة محافظات الجمهورية دون اشتراط مؤهل دراسي.

التخصصات المطلوبة وتفاصيل الرواتب الشهرية

وتتضمن الفرص المعلنة 5 تخصصات فنية وحرفية متنوعة، تتحدد رواتبها وفقاً للمهنة وسنوات الخبرة على النحو التالي:

لحام كهرباء وأرجون: رواتب تبدأ من 18 ألف جنيه وتصل إلى 30 ألف جنيه شهرياً.

برادين مواسير: رواتب تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه بعد 3 أشهر من العمل.

برادين تركيبات: رواتب تبدأ من 15 ألف جنيه شهرياً وتزيد بعد 3 أشهر.

حداد مسلح: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

فورمجي خرسانة مسلحة: راتب شهري يبلغ 14,500 جنيه.

مزايا وحقوق وظيفية متكاملة للعاملين

ويحصل المقبولون في هذه الوظائف على حزمة من الامتيازات التي تضمن بيئة عمل مستقرة، تشمل:

نظام العمل والإجازات: 24 يوم عمل مقابل 6 أيام إجازة مدفوعة الأجر.

الإقامة والتغذية: توفير سكن مفروش بالكامل للمغتربين، و3 وجبات متكاملة يومياً (إفطار، غداء، عشاء) مجاناً.

الانتقالات والتأمينات: توفير أتوبيسات مكيفة لنقل العاملين من السكن إلى مواقع العمل والعكس، إلى جانب التمتع بتأمين صحي واجتماعي شامل.