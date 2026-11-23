​نجح منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2009) في استعادة توازنه بقوة ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة في قطر، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على المنتخب القطري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة هدفين دون رد (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وقفز الفراعنة الصغار إلى المركز الثاني في جدول الترتيب ويعززوا آمالهم بقوة في التأهل إلى الدور المقبل قبل مواجهة بنما الحاسمة في الجولة الأخيرة.

​ثنائية مصرية تحسم مواجهة قطر

و​قدّم المنتخب المصري أداءً قويًا ومميزًا أمام نظيره القطري، ونجح في حسم اللقاء منذ الشوط الأول بفضل الفاعلية الهجومية المبكرة:

​افتتح اللاعب أحمد صفوت التسجيل مبكرًا لصالح الفراعنة في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، بعد تمريرة حاسمة من زميله أحمد بشير.

​وعاد أحمد صفوت ليواصل تألقه بصناعة الهدف الثاني الذي سجله خالد مختار في الدقيقة 33، ليحافظ المنتخب المصري على تقدمه ونظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

​وبهذا الانتصار، عوّض منتخب مصر خسارته في الجولة الافتتاحية أمام اليونان بنتيجة (2-1)، وحصد أول ثلاث نقاط له في البطولة.

​ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية الجولة الثانية

و​شهدت الجولة الثانية أيضًا فوز منتخب اليونان على نظيره البنمي بنتيجة (2-1) بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع، ليصبح ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور جولتين على النحو التالي:

​منتخب اليونان: 6 نقاط (من فوزين على مصر وبنما). ​منتخب مصر: 3 نقاط (من فوز على قطر وخسارة أمام اليونان).

​منتخب قطر: 3 نقاط (من فوز على بنما وخسارة أمام مصر، ويتأخر خلف الفراعنة بأفضلية المواجهة المباشرة). ​منتخب بنما: دون نقاط (من خسارتين متتاليتين أمام قطر واليونان).

​موعد مباراة مصر وبنما وحسابات التأهل

و​يدخل منتخب مصر للناشئين اختبارًا حاسمًا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عندما يواجه نظيره منتخب بنما يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

​ويمتلك الفراعنة الصغار فرصة كبيرة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي بأيديهم؛ إذ يضمن الفوز على منتخب بنما وصول المنتخب المصري إلى النقطة السادسة وتأهله رسميًا دون النظر إلى نتيجة المواجهة الأخرى التي تجمع بين منتخبي اليونان وقطر في التوقيت ذاته.