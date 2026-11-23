تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، اليوم الاثنين، بإقامة 3 مواجهات قوية تحمل أهمية كبيرة في حسابات المنافسة سواء على صدارة جدول الترتيب أو تحسين المراكز، في ظل اشتعال الصراع بين كبار المسابقة.

وتشهد مباريات اليوم ظهور الزمالك والأهلي وبيراميدز إلى جانب الجونة ووادي دجلة والاتحاد السكندري حيث تتطلع الفرق الستة لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد النقاط الثلاث، في جولة ينتظر أن يكون لها تأثير على شكل المنافسة خلال الأسابيع المقبلة.

الزمالك يبدأ رحلة مطاردة القمة أمام الجونة

يفتتح الزمالك مواجهات اليوم عندما يلتقي الجونة في الخامسة مساء على استاد خالد بشارة في مواجهة يدخلها الفريق الأبيض بهدف تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على أصحاب المراكز الأولى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع الأهلي وبيراميدز، مستفيدًا من رغبة لاعبيه في مواصلة النتائج الإيجابية، بينما يتطلع الجونة لاستغلال المباراة وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في مشواره بالمسابقة.

وادي دجلة والاتحاد في مواجهة البحث عن النقاط

وفي التوقيت نفسه يستضيف وادي دجلة فريق الاتحاد السكندري في الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة ذاتها، في لقاء يبحث خلاله الفريقان عن تحقيق الفوز وتعزيز موقفهما في جدول الدوري.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للفريقين لحصد ثلاث نقاط جديدة، خاصة مع تقارب طموحات الأندية في مناطق وسط الجدول ورغبة كل طرف في الابتعاد عن المراكز المتأخرة والتقدم نحو منطقة المنافسة.

قمة الأهلي وبيراميدز تخطف الأنظار

وتتجه الأنظار في الثامنة مساء إلى استاد القاهرة الدولي لمتابعة القمة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في واحدة من أقوى مواجهات الموسم نظرا للمنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة الدوري المصري.

ويدخل بيراميدز المباراة متصدرا جدول الترتيب برصيد 24 نقطة بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني الأولى بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ويطمح لتحقيق الانتصار وتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.

وفي المقابل، يسعى بيراميدز لمواصلة سلسلة انتصاراته والابتعاد بالصدارة حيث يمنحه الفوز فرصة توسيع الفارق مع الأهلي إلى 7 نقاط وهو ما يضاعف من أهمية المواجهة للفريقين.

حسابات مختلفة وطموحات واحدة

وتحمل مواجهات اليوم حسابات مختلفة للأندية الستة، فبينما يسعى الزمالك لمواصلة مطاردة القمة يدخل الأهلي وبيراميدز مواجهة مباشرة قد تغير شكل المنافسة على الصدارة فيما يبحث الجونة ووادي دجلة والاتحاد السكندري عن حصد نقاط ثمينة لتحسين مواقعهم في جدول الترتيب.