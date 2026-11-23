افتتحت المهندسة راندة المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، التشغيل التجريبى لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس بمركز كوم أمبو، ضمن مشروعات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، واللواء مهندس أمين شوقي، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية.

محطة معالجة تخدم 16 ألف نسمة

واستمعت الوزيرة والمحافظ إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع، الذي تبلغ طاقته التصميمية من 2000 إلى 3000 متر مكعب يوميًا، ويخدم نحو 16 ألف نسمة بقرية فارس، من خلال محطتي رفع وشبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 43.448 كم، وخطوط طرد بطول 4.88 كم.

وتضم المحطة أحواض الترسيب والتهوية، والمصافي، وغرفة التوزيع، والمولدات، إلى جانب المنشآت الفنية اللازمة لعمليات المعالجة، كما تفقدت الوزيرة والمحافظ مكونات المحطة، واطلعا على نتائج تحليل العينات بالمعمل، وآليات التشغيل وضمان جودة المعالجة.

وزيرة الإسكان: تحسين الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق الريفية يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية والارتقاء بجودة الحياة، مشيرة إلى حرص الوزارة على استكمال مشروعات المرافق وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وشددت على أهمية التأكد من كفاءة منظومة المعالجة والالتزام بالمعايير الفنية والتشغيلية، مع استمرار المتابعة وأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الاستثمارات وضمان استدامة الخدمة.

محافظ أسوان: دخول مشروعات «حياة كريمة» الخدمة يجني ثمار الإنجازات

ومن جانبه، أشاد المهندس عمرو لاشين بجهود وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي أثمرت عن دخول عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الخدمة وبدء التشغيل التجريبي لها، بما يتيح لأهالي أسوان الاستفادة من ثمار هذه المشروعات، وهو ما تجسد في محطة معالجة الصرف الصحي بقرية فارس.

متابعة مشروعات المرحلة الأولى والثانية

وعلى هامش الزيارة، تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية.

حيث أوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن مشروعات المرحلة الأولى تشمل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان، بإجمالي 75 قرية، تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بـ65 قرية، وجارٍ العمل في 10 قرى، إلى جانب 13 قرية تنفذ بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان مشروعاتها، فضلًا عن تنفيذ 19 محطة لمعالجة الصرف الصحي.

أما المرحلة الثانية، فتشمل تنفيذ مشروعات المرافق بـ19 قرية بمركزي دراو وأسوان.