برلماني: إنشاء مجمعات صناعية متخصصة يمثل نقلة نوعية من التعامل مع الورش الصغيرة

برلماني: المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة

نائبة تطالب بتطوير أدوات الإنتاج ورفع جودة المنتجات

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب مقترح بإطلاق مشروع قومي لتقنين أوضاع الورش العشوائية، وتوفير الدعم اللازم للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تطوير الصناعات الحرفية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحويل هذه الورش إلى كيانات إنتاجية منظمة قادرة على المساهمة في دفع عجلة التنمية.



مؤكدين أن دعم الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة يجب أن يتحول من مبادرات متفرقة إلى مشروع قومي مستدام يعيد الاعتبار للصناعة الصغيرة باعتبارها أحد أعمدة التنمية الاقتصادية.



بداية، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصناعة والتنمية المحلية، بشأن ضرورة إطلاق مشروع قومي لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للحرف والصناعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء محافظة الشرقية أولوية خاصة، وإنشاء مجمع صناعي متكامل يخدم أصحاب الورش والحرفيين بدائرتي الزقازيق والقنايات.



وأكد "الصالحى" أن الصناعات الصغيرة والحرفية تمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص العمل وتحسين دخول الأسر، إلا أن قطاعاً كبيراً من هذه الأنشطة لا يزال يعمل داخل ورش متفرقة تفتقر إلى التراخيص المناسبة والبنية الأساسية والخدمات الفنية والتسويقية، بما يحرمها من فرص التوسع والحصول على التمويل والمشاركة في سلاسل الإنتاج والتصدير مشدداً على أن إنشاء مجمعات صناعية متخصصة يمثل نقلة نوعية من التعامل مع الورش الصغيرة باعتبارها أنشطة فردية متفرقة إلى كيانات إنتاجية منظمة ومتكاملة، من خلال تجميعها في مناطق مجهزة بالمرافق والطاقة والطرق والخدمات الإدارية، وتوفير التراخيص من خلال منظومة موحدة ومبسطة، إلى جانب إتاحة مراكز للتدريب والصيانة والتسويق والمعارض الدائمة.



وتساءل الدكتور محمد الصالحى قائلاً: “أين الخريطة القومية لحصر الورش والحرف والصناعات الصغيرة وتحديد احتياجات كل محافظة من المجمعات الصناعية المتخصصة؟ وما أسباب استمرار آلاف الورش في العمل بصورة غير منظمة رغم قدرتها على التحول إلى وحدات إنتاجية مرخصة ومساهمة في الاقتصاد الرسمي؟ وكيف يمكن توفير تمويل ميسر وتجهيزات حديثة وخدمات تسويقية تضمن استدامة هذه المجمعات وقدرتها على المنافسة؟ وماذا عن محافظة الشرقية، وبصفة خاصة دائرتي الزقازيق والقنايات، من خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل يستوعب الورش والحرفيين، ويوفر لهم الأراضي والوحدات المجهزة والتراخيص والطاقة والتسويق، ويحول القدرات الإنتاجية المحلية إلى فرص عمل واستثمارات حقيقية؟”.

وأوضح أن المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية مهمة، في مقدمتها دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب، ورفع جودة المنتجات، وخفض تكلفة الإنتاج، وتعزيز الصادرات، فضلاً عن زيادة الحصيلة الضريبية بصورة ناتجة عن توسع النشاط الاقتصادي وليس فرض أعباء إضافية على أصحاب المشروعات.



حصر الورش المستهدفة

وطالب "الصالحي" بوضع برنامج تنفيذي واضح للمشروع، يتضمن حصر الورش المستهدفة، وتخصيص الأراضي، وتوفير التمويل الميسر، وتقديم حوافز ضريبية وإجرائية، وإنشاء منصة إلكترونية لتسويق المنتجات وربط المجمعات بالمصانع الكبرى والأسواق المحلية والخارجية.

في سياق متصل، ثمنت النائبة بثينة أبو ويد، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن إطلاق مشروع قومي لإنشاء مجمعات صناعية متخصصة للحرف والصناعات الصغيرة في مختلف محافظات الجمهورية.



و أكدت" أبو زيد" خلال تصريحاتها أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة تضمن استقرار هذه الأنشطة واستمرارها، مشيرة إلى أن الورش الحرفية تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد المحلي، وتسهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب.



وأضافت عضو النواب، أن هذه الخطوة سستهم في فتح آفاق جديدة أمام الحرفيين للحصول على التمويل والتسهيلات والتدريب الفني، وتطوير أدوات الإنتاج ورفع جودة المنتجات، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات الحرفية، وزيادة معدلات التشغيل.