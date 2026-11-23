واصل المعهد القومي للملكية الفكرية التابع لجامعة العاصمة، تنظيم فعاليات مبادرة «الملكية الفكرية: ثروتنا الحقيقية»، حيث نظم ورشة العمل السابعة تحت عنوان « العدالة الخوارزمية: مستقبل التحكيم في عصر الذكاء الاصطناعي » في إطار اهتمام المعهد بمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتحديات القانونية التي تفرضها تطبيقات الذكاء الاصطناعي على مختلف مجالات الحياة، وبخاصة مجال الملكية الفكرية.

وعُقدت ورشة العمل تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وإشراف الأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور ياسر جادالله، عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وحاضرت في الورشة المستشارة سهام فتحي المصري (هيئة النيابة الإدارية - والباحثة بالمعهد القومي للملكية الفكرية) بعنوان: "العدالة الخوارزمية: مستقبل التحكيم في عصر الذكاء الاصطناعي" المقدمة، مستعرضة الأهمية البالغة لمواكبة التطور التكنولوجي في المجال القانوني، واستكشاف كيفية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تطوير منظومة التحكيم وتسوية المنازعات.

وناقشت المصري، دور الأدوات الذكية في تسريع إجراءات التقاضي والتحكيم وتقليل التكاليف والجهد، مع الحفاظ على دقّة الأحكام، كما أشارت إلى التحديات القانونية والأخلاقية والضمانات اللازمة لضمان الشفافية والحياد في القرارات المعتمدة على الخوارزميات، وحماية حقوق الملكية الفكرية والبيانات في البيئة الرقمية.

وقالت إن التقدم الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي يصطدم بثلاثة تحديات جوهرية أولا، التحيز الخوارزمي: حيث تتعلم النماذج من أحكام سابقة قد تكون متحيزة، ثانيا، الوهم القانوني - كما في قضية قطر Sheppard v Jillion 2025 حيث اخترع AI سوابق قضائية وهمية واعتبرتها المحكمة ازدراء، وثالثا، أزمة المسؤولية - من المسؤول إذا أخطأت الخوارزمية؟ المبرمج أم المحكم أم المركز؟

وأوضحت الباحثة في علوم الملكية الفكرية، أنه بالبحث تبين أن مستقبل التحكيم ليس في استبدال المحكم، بل في ظهور "المحكم المعزز بالذكاء الاصطناعي - "Augmented Arbitrator - وهو إنسان يستخدم الآلة لزيادة كفاءته، مع بقاء التوقيع والضمير والمسؤولية إنسانية خالصة.

وفي ختام الورشة، أوصت بضرورة إصدار مدونة سلوك مصرية للعدالة الخوارزمية تقوم على 5 مبادئ: الإفصاح والشفافية والتحقق البشري المستقل، والسرية وبقاء المسؤولية الإنسانية، وحق الاعتراض.