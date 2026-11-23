أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية داخل ورش الجامعة لمتابعة تنفيذ مشروع طلابي لتصنيع سيارة بأيدي طلاب برنامج الهندسة، وذلك تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبدالرحيم يوسف، مدير البرنامج.

واطلع رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، على مراحل تنفيذ المشروع، واستمع إلى شرح من الطلاب حول فكرة التصنيع وآليات التجميع، والتحديات الفنية التي تواجههم والحلول الهندسية المبتكرة التي يعملون على تنفيذها، في تجربة عملية تعكس قدرتهم على توظيف المعارف الأكاديمية والمهارات التطبيقية في تنفيذ مشروعات هندسية واقعية.

وأكد منصور، حرص الجامعة على دعم الابتكار والإبداع الطلابي، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ المشروعات التطبيقية، بما يسهم في تنمية مهارات التصميم والتصنيع والتفكير الإبداعي، وإعداد كوادر هندسية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.



الاستفادة من إمكانات الورش

ووجّه رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، بضرورة تعظيم الاستفادة من إمكانات الورش والمعامل الهندسية، وتشجيع الطلاب على تنفيذ المزيد من المشروعات الابتكارية التي تعزز ثقافة العمل الجماعي وتنمية مهارات حل المشكلات.

وأوضح الأستاذ الدكتور عبدالرحيم يوسف، مدير برنامج الهندسة، بأن المشروع يأتي في إطار ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات الصناعية، والاهتمام بالتدريب العملي، مشيرًا إلى استمرار تقديم الدعم الفني والإشراف الأكاديمي للطلاب خلال مختلف مراحل التنفيذ.



وأشار يوسف، إلى أن هذه المتابعة في إطار استراتيجية جامعة جنوب الوادي الأهلية لدعم التعليم التطبيقي، واحتضان الأفكار والمواهب الطلابية، وتحويل الابتكارات إلى مشروعات عملية تسهم في صقل مهارات الطلاب وتأهيلهم للحياة المهنية.





