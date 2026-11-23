أثار ترشيح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس للفنان حسن الرداد لتجسيد شخصيته في عمل درامي حالة من الاهتمام، بعدما تفاعل الرداد مع الترشيح وأبدى ترحيبه بخوض التجربة، معربًا عن اعتزازه بتقديم شخصية مصرية وصفها بالعظيمة.

علق الفنان حسن الرداد على ترشيح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس له لتجسيد شخصيته في عمل درامي يتناول مسيرته، معربًا عن سعادته واعتزازه بهذا الترشيح.

وكتب حسن الرداد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: «شرف كبير أن أقوم بعمل شخصية مصرية عظيمة زي حضرتك، وإن شاء الله هلتقي بحضرتك قريبًا ونبدأ في تجهيز هذا المشروع الكبير فورًا».

وكشف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، خلال تصريحات صحفية، أن هناك فيلمًا دراميًا يتم تجهيزه حاليًا في إيطاليا عن حياته الشخصية، لافتا إلى أن هذا الفيلم لم يُشارك فيه أي فنان مصريا نهائيًا.

وأضاف حواس: "أنا اتعمل عني فيلم وثائقي اسمه "الرجل ذو القبعة" واتعرض في نيويورك والقاهرة وإيطاليا وكل مكان في العالم"، لافتا إلى أن الفيلم الدرامي الذي يتم عمله حاليًا في إيطاليا لو تم عمله في مصر أرشح الفنان حسن الرداد لتجسيد شخصيتي فيه، قائلا: "حسن الرداد دمياطي زيي وينفع يقوم بالدور بتاعي".