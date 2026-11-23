أدان مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، الهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم ومواقع مدنية أخرى بطائرات مسيرة، محذرًا من تداعيات استمرار تدفق الأسلحة إلى السودان، خاصة المسيّرات، على مسار الصراع ومعاناة المدنيين.

وقال بولس إن هجمات الطائرات المسيّرة القادمة من الخارج تتكرر في السودان بشكل شبه يومي، وتسببت في أضرار جسيمة وهددت سلامة المدنيين، مشددًا على ضرورة وقف تدفق الأسلحة إلى أطراف النزاع.

وأكد أن المطارات المدنية تمثل أهمية كبيرة لحركة الإمدادات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة، محذرًا من أن استهدافها يعرقل وصول المساعدات التي يحتاج إليها السودانيون بصورة عاجلة.

وشدد كبير مستشاري ترامب على ضرورة وقف الهجمات، وقبول الأطراف المتحاربة هدنة إنسانية، والعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل الانتقال إلى حكومة مدنية عبر حوار وطني شامل.

وأضاف أن الصراع في السودان لا يمكن حسمه عسكريًا، مطالبًا بإنهاء الدعم الخارجي لأي من طرفي النزاع بشكل فوري وقاطع، ومؤكدًا أن استمرار تقديم المساعدات التي تسهم في القتال يتحمل مسؤولية إطالة أمد الحرب ومعاناة الشعب السوداني.