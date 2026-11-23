ثبت سعر الدولار في أول تعاملات صباحية له اليوم الإثنين 23-11-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار بمعظم البنوك استقرارا مع بدء العمل الرسمي وسط حالة من الترقب داخل الجهاز المصرفي.

تحركات الدولار

صعد سعر الدولار في مواجهة الجنيه مقدار 62 قرشا علي الأقل خلال تعاملات أمس الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 54.36 جنيه للشراء و 54.5 جنيه.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 54.28 جنيه للشراء و 54.38 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 54.32 جنيه للشراء و 54.42 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 54.35 جنيه للشراء و 54.45 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، التعمير والإسكان".

الدولار في أغلب البنوك

وصل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.27 جنيه للشراء و54.47 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، HSBC، التنمية الصناعية، سايب، مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، التجاري الدولي CIB، البركة، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 54.43 جنيه للشراء و 54.53 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

ووصل ثاني أعلى سعر دولار 54.41 جنيه للشراء و54.51 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي.