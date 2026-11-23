فتحت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كولومبيا تحقيقًا إداريًا ووجهت اتهامات رسمية ضد شركة «ستارلينك كولومبيا»، بسبب مزاعم عدم التزامها بحجب إشارات الاتصالات داخل السجون، وفقًا للقانون الكولومبي.

وأعلن مكتب الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبريلا، السبت، اتخاذ الإجراءات القانونية عقب مداهمة سجن «لا بيكوتا» في العاصمة بوغوتا، حيث ضبطت السلطات ستة هوائيات للإنترنت عبر الأقمار الصناعية التابعة لشركة ستارلينك، إلى جانب مئات الأجهزة المستخدمة في الاتصالات غير المصرح بها.

وقالت وزارة الاتصالات والمعلومات، الأحد، إنها فتحت تحقيقًا ضد الشركة بسبب الإخفاق المزعوم في تنفيذ التزامها القانوني بتقييد إشارات الاتصالات التي تغطي المنشآت العقابية والإصلاحية.

وأسفرت المداهمة عن مصادرة 3754 شريحة اتصال «SIM»، و582 هاتفًا محمولًا، و38 جهاز مودم، وستة هوائيات ستارلينك، فضلًا عن معدات إلكترونية أخرى.

وامتدت عمليات التفتيش إلى سجون أخرى في البلاد، حيث أكدت السلطات رصد شبكات واي فاي نشطة تابعة لستارلينك في أربعة مرافق إصلاحية إضافية.

ولم تقتصر الإجراءات على ستارلينك، إذ فتحت الوزارة تحقيقات ووجهت اتهامات إلى أربعة من مشغلي الاتصالات التقليديين، للاشتباه في عدم تقييد إشارات الهواتف المحمولة داخل سجن «لا بيكوتا».

وشددت الرئاسة الكولومبية على استخدام جميع الوسائل القانونية والتقنية لوقف الاتصالات غير المشروعة من داخل السجون، فيما قال الرئيس أبيلاردو دي لا إسبريلا إن المجرمين يجب ألا يتمكنوا من استغلال ثغرات شركات الاتصالات لمواصلة ارتكاب الجرائم وابتزاز المواطنين من داخل السجون.

وبحسب وزارة الاتصالات، يلزم القانون الكولومبي شركات الاتصالات بتقييد الإشارات التي تغطي المنشآت العقابية، وقد تواجه الشركات التي تثبت مخالفتها غرامات تصل إلى 15 ألف ضعف الحد الأدنى القانوني للأجور الشهرية، أو تعليق نشاطها مؤقتًا، أو إلغاء تراخيص التشغيل والتصاريح.