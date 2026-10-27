كولومبيا تعلن انسحابها من مجموعة لاهاي احتجاجًا على إجراءات التكتل تجاه إسرائيل

أعلنت الحكومة الكولومبية، اليوم الثلاثاء، انسحابها من مجموعة لاهاي بصفتها دولة عضوًا ورئيسًا مشاركًا، اعتراضًا على الإجراءات التي يتخذها التكتل تجاه إسرائيل.

وتقول مجموعة لاهاي إنها تسعى إلى حماية القانون الدولي وتعزيز آليات المساءلة الدولية، بما في ذلك الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالتصرفات الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكولومبية، ميلر سوتو، في مقطع فيديو نشره عبر منصة «إكس»، إن بلاده تقدمت رسميًا بطلب الانسحاب من المجموعة، واصفًا إياها بأنها «مجموعة أُنشئت لعزل إسرائيل ومهاجمتها»، مؤكدًا رفض الحكومة الكولومبية لهذا النهج.