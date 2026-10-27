بداية تشكل سيل عند مدخل برانيس الشمالي.. محافظ البحر الأحمر يتابع تطورات الطقس

يتابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، تطورات الحالة الجوية بمختلف مدن المحافظة على مدار الساعة، وسط رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي تداعيات ناتجة عن التقلبات الجوية، خاصة بعد رصد بداية تشكّل سيل عند الكيلو 140 بمدخل برانيس الشمالي بمدينة مرسى علم.

استقرار في مدن وسقوط أمطار بالشلاتين

وأوضح محمد رياض، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير وحلايب، بينما شهدت مدينة الشلاتين سقوط أمطار متقطعة متفاوتة الشدة، بالتزامن مع ظهور غيوم كثيفة بمنطقة برانيس جنوب مدينة مرسى علم.

سحب رعدية وبداية تشكّل سيل بمرسى علم

وفي تطور ميداني، أفاد اللواء ياسر مهنا، رئيس مدينة مرسى علم، خلال المتابعة المستمرة مع مركز السيطرة، بظهور سحب رعدية وسماع أصوات البرق والرعد في الاتجاه الجنوبي الغربي، إلى جانب رصد بداية تشكّل سيل عند الكيلو 140 بمدخل برانيس الشمالي.

ويستدعي هذا التطور استمرار المتابعة الميدانية لحالة الطقس، ورصد أي تغيرات قد تؤثر على الطرق وحركة التنقل بالمنطقة.

متابعة على مدار الساعة ورفع درجة الاستعداد

ويواصل محافظ البحر الأحمر متابعة مستجدات الحالة الجوية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدن المحافظة، والتأهب للتعامل الفوري مع أي تطورات محتملة، حفاظًا على سلامة المواطنين وتأمين حركة المرور على الطرق.