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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتفقد الحملة الميكانيكية.. توجيهات بالصيانة المستمرة وتأمين المعدات

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أجرى اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، جولة تفقدية صباحية بمقر الحملة الميكانيكية بالمدينة، لمتابعة الحالة الفنية للمعدات والآليات والتأكد من جاهزيتها للعمل الميداني والتعامل مع حالات الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن رفع كفاءة المعدات والحفاظ على المال العام.

مراجعة الحالة الفنية للمعدات

وتفقد رئيس المدينة أعمال الصيانة الدورية لمختلف المعدات، التي تشمل اللوادر وسيارات المسح والمعدات الثقيلة، للتأكد من كفاءتها الفنية وقدرتها على أداء المهام المطلوبة، بما يضمن سرعة الاستجابة للطوارئ واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

صيانة وقائية وتأمين الحملة الميكانيكية

ووجّه اللواء أحمد جبر مدير الحملة الميكانيكية بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية بصورة منتظمة، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمعدات، والحد من الأعطال والهدر، وسرعة إصلاح المعدات المتوقفة وإعادتها إلى الخدمة.

كما شدد على ضرورة تفعيل منظومة الأمن داخل مقر الحملة، وتشغيل كاميرات المراقبة، إلى جانب إنشاء منظومة لمكافحة الحريق وفحص طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها، بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

متابعة تنفيذ التوجيهات ميدانيًا

وأكد رئيس مدينة الغردقة أهمية الحفاظ على النظافة العامة داخل مقر الحملة الميكانيكية، مكلفًا أجهزة المتابعة الميدانية بمتابعة تنفيذ التوجيهات على أرض الواقع، والتأكد من استمرار جاهزية المعدات والآليات بما يدعم كفاءة العمل الميداني ويحافظ على المال العام.

الغردقة البحر الأحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة

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