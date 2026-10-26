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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أسعار الإنترنت الأرضي في مصر 2026.. تكلفة الباقات لدى 4 شركات وسعر 100 جيجابايت

أسعار الإنترنت الأرضي
أسعار الإنترنت الأرضي
ولاء عادل

تتصدر أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر اهتمامات المستخدمين خلال عام 2026، بالتزامن مع التوجه نحو مضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع الإبقاء على سعرها عند 150 جنيهًا قبل إضافة ضريبة القيمة المضافة، ليصل المبلغ إلى 171 جنيهًا شاملًا الضريبة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن القرار.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتنافس فيه أربع شركات رئيسية على تقديم خدمات الإنترنت المنزلي، وهي WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر، من خلال باقات متفاوتة في سعة الاستخدام وسرعة الاتصال والتكلفة الشهرية، ما يدفع المشتركين إلى مقارنة الخيارات المتاحة قبل اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم.

ولا يعتمد قرار الاشتراك على سعر الباقة فقط، بل يرتبط أيضًا بعدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، ومعدل استهلاك البيانات، والسرعة التي يدعمها الخط الأرضي، إلى جانب الضرائب والرسوم الإضافية التي قد ترفع إجمالي تكلفة الخدمة.

قائمة أسعار باقات الإنترنت الأرضي في مصر 2026

تختلف تكلفة الاشتراك الشهري باختلاف حجم البيانات المتاحة، وتوضح الأسعار الواردة في البيانات المقدمة قيمة عدد من الباقات قبل ضريبة القيمة المضافة وبعد إضافتها، وذلك للسرعات التي تصل إلى 30 ميجابت في الثانية.

سعة الباقة    السعر قبل الضريبة    السعر شامل الضريبة
100 جيجابايت    150 جنيهًا    171 جنيهًا
150 جيجابايت    260 جنيهًا    296.40 جنيه
200 جيجابايت    330 جنيهًا    376.20 جنيه
250 جيجابايت    395 جنيهًا    450.30 جنيه
300 جيجابايت    460 جنيهًا    524.40 جنيه
500 جيجابايت    660 جنيهًا    752.40 جنيه
750 جيجابايت    925 جنيهًا    1054.50 جنيه

وتكشف القائمة عن تدرج أسعار الباقات مع زيادة السعة الشهرية، إذ يدفع المستخدم تكلفة أعلى مقابل الحصول على حجم أكبر من البيانات، وهو ما يجعل تقدير الاستهلاك الفعلي خطوة مهمة لتجنب الاشتراك في باقة لا تلبي الاحتياجات أو دفع مقابل سعة لا يستخدمها العميل بالكامل.

ويجب الانتباه إلى أن هذه الأسعار تمثل البيانات الواردة في النص المقدم، ولا تؤكد وحدها أن جميع السعات متاحة حاليًا لدى الشركات الأربع بالشروط نفسها، إذ تختلف تفاصيل العروض والباقات وفقًا لكل شركة والتحديثات التي تعلنها.

ضريبة القيمة المضافة ترفع السعر النهائي للباقات

تبلغ ضريبة القيمة المضافة الواردة في حسابات الأسعار 14% من قيمة الاشتراك الأساسي، وهو ما يفسر الفرق بين السعر المعلن قبل الضريبة والمبلغ النهائي الذي يدفعه العميل.

فعلى سبيل المثال، يصل سعر باقة 100 جيجابايت من 150 جنيهًا إلى 171 جنيهًا بعد إضافة الضريبة، بينما ترتفع تكلفة باقة 200 جيجابايت من 330 جنيهًا إلى 376.20 جنيه، وتبلغ تكلفة باقة 300 جيجابايت نحو 524.40 جنيه شاملًا الضريبة.

أما باقة 500 جيجابايت، فيصل سعرها إلى 752.40 جنيه بعد الضريبة، في حين تبلغ تكلفة باقة 750 جيجابايت نحو 1054.50 جنيه وفقًا للأرقام الواردة.

ولا تشمل هذه الأسعار بالضرورة تكلفة التليفون الأرضي أو الراوتر أو الخدمات الإضافية، لذلك من الضروري معرفة إجمالي المبلغ المستحق قبل الاشتراك، وعدم الاعتماد على السعر الأساسي وحده عند مقارنة العروض.

مقارنة باقات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر

تقدم شركات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر باقات إنترنت أرضي تختلف من حيث السعة والسرعة والتكلفة، وقد تتشابه بعض الأسعار بين الشركات، بينما تختلف خيارات السرعات والعروض الإضافية وشروط الاشتراك.

ومن الأمثلة الواردة في البيانات المقدمة، أن تكلفة باقة 250 جيجابايت بسرعة تصل إلى 70 ميجابت في الثانية لدى WE تبلغ 590 جنيهًا، بينما تصل تكلفة باقة 750 جيجابايت بسرعة تصل إلى 100 ميجابت في الثانية إلى 1425 جنيهًا.

وتوضح هذه الأرقام أن المقارنة لا ينبغي أن تقتصر على حجم البيانات، بل يجب أن تشمل السرعة التي توفرها الباقة والسعر النهائي بعد إضافة الضريبة، فضلًا عن مدى توافق الخدمة مع إمكانات الخط الأرضي لدى المشترك.

ولا تتضمن البيانات المتاحة قائمة تفصيلية متكاملة بأسعار كل السعات لدى الشركات الأربع، لذلك لا يمكن تحديد الشركة الأقل تكلفة في جميع الفئات اعتمادًا على هذه الأمثلة وحدها، ويظل الرجوع إلى المواقع الرسمية للشركات ضروريًا للتأكد من أحدث الأسعار والعروض.

تفاصيل مضاعفة باقة الإنترنت الأساسية إلى 100 جيجابايت

يتضمن التوجيه المشار إليه زيادة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي من 50 إلى 100 جيجابايت شهريًا، مع تثبيت سعر الاشتراك عند 150 جنيهًا قبل الضريبة، بما يعادل 171 جنيهًا بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة.

ويعني ذلك، وفقًا للتفاصيل الواردة، إتاحة ضعف حجم البيانات السابق بالسعر الأساسي نفسه، وهو ما يستهدف تخفيف الأعباء عن المستخدمين الذين يعتمدون على الإنترنت في أنشطتهم اليومية.

لكن زيادة سعة الباقة لا تعني بالضرورة رفع سرعة الاتصال، إذ إن حجم البيانات والسرعة عاملان مختلفان، وتحدد السرعة المتاحة وفقًا لنوع الاشتراك وإمكانات الخط الأرضي والخدمة التي توفرها الشركة.

كما لا توضح المعلومات المقدمة أن التعديل يشمل جميع الباقات الأعلى سعة أو خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول والإنترنت الهوائي، ولم يرد بها موعد نهائي مؤكد لتطبيقه لدى الشركات كافة، لذا ينبغي متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة موعد التنفيذ وشروط الاستفادة.

أي باقة إنترنت أرضي تناسب استهلاكك الشهري؟

تختلف الباقة المناسبة من مستخدم إلى آخر وفقًا لطبيعة الاستخدام وعدد الأشخاص الذين يتشاركون الاتصال، فالاستخدام الذي يقتصر على تصفح المواقع وتطبيقات التواصل يختلف عن مشاهدة الفيديوهات بجودة مرتفعة أو تنزيل الملفات الكبيرة أو إجراء اجتماعات العمل عبر الإنترنت.

وقد تكون الباقات ذات السعات الأقل مناسبة للاستخدام المحدود، بينما تلائم باقات 150 إلى 300 جيجابايت بعض المستخدمين ذوي الاستهلاك المتوسط، في حين قد تحتاج الأسر التي تضم عدة أجهزة وتستخدم الإنترنت بكثافة إلى سعات أكبر.

ومن الأفضل متابعة استهلاك البيانات خلال الشهر قبل تغيير الباقة، مع التأكد من السرعة التي يدعمها الخط الأرضي، لأن اختيار باقة مرتفعة السرعة لا يضمن الوصول إلى السرعة القصوى إذا كانت إمكانات الخط لا تسمح بذلك.

كذلك ينبغي احتساب ضريبة القيمة المضافة وأي رسوم إضافية ضمن الميزانية الشهرية، ومقارنة التكلفة الإجمالية بالخدمات التي تقدمها كل شركة، بدلًا من الاعتماد على حجم الباقة أو السعر المعلن بصورة منفردة.

كيف تتحقق من أحدث أسعار الإنترنت الأرضي؟

يمكن للمشتركين مراجعة المواقع الرسمية لشركات WE وفودافون وأورنج وإي آند مصر للاطلاع على الباقات المتاحة وأسعارها وسعاتها وسرعاتها، والتعرف على أي عروض أو تغييرات جديدة في شروط الاشتراك.

ويُنصح أيضًا بالتأكد من أن السعر المعروض شامل ضريبة القيمة المضافة، ومعرفة ما إذا كانت هناك رسوم منفصلة للتليفون الأرضي أو الراوتر أو خدمات أخرى، حتى تكون المقارنة مبنية على التكلفة الفعلية التي سيتحملها العميل.

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