قبل ما الجيجابايت تخلص.. 7 طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى آخر الشهر

تزايد اهتمام مستخدمي الإنترنت في مصر بالتعرف على أفضل طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي، بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استهداف مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت السعر الحالي دون زيادة.

ومع زيادة حجم الباقة المستهدف؛ يظل التحكم في استهلاك الإنترنت من الأمور المهمة لتجنب نفاد الجيجابايت قبل موعد التجديد، خاصة لدى الأسر التي تستخدم عدة أجهزة متصلة بالراوتر.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الخطوات التي تساعد على تقليل استهلاك الإنترنت الأرضي والحفاظ على سعة الباقة لأطول فترة ممكنة.

أفضل طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي

تعتمد أفضل طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي على تنظيم الاستخدام اليومي، والتعرف على الأنشطة التي تستهلك أكبر قدر من البيانات، إلى جانب ضبط إعدادات الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي.

ويمكن للمستخدمين اتباع عدد من الإجراءات البسيطة التي تحد من الاستهلاك غير الضروري دون التأثير بشكل كبير على جودة استخدام الإنترنت، من بينها:

1. خفض جودة مشاهدة الفيديوهات:

تعد مشاهدة الفيديوهات بجودة مرتفعة من أبرز العوامل التي تزيد استهلاك باقة الإنترنت المنزلي، خاصة عند استخدام منصات البث لساعات طويلة أو تشغيل المحتوى بدقة عالية مثل HD و4K.

ويمكن تقليل استهلاك الجيجابايت من خلال ضبط جودة الفيديو على دقة مناسبة، مثل 480p أو 720p، بحسب حجم الشاشة وطبيعة المحتوى، ما يساعد على إطالة الفترة التي تكفي خلالها الباقة.

الإنترنت المنزلي

2. مراجعة الأجهزة المتصلة بالراوتر:

قد تستهلك بعض الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي بيانات الإنترنت في الخلفية نتيجة تحديث التطبيقات أو مزامنة الملفات أو تشغيل خدمات النسخ الاحتياطي، حتى في حالة عدم استخدامها بصورة مباشرة.

ولذلك، ينصح بمراجعة قائمة الأجهزة المتصلة بالراوتر والتأكد من أنها تخص أفراد المنزل، مع فصل الأجهزة غير المستخدمة عند الحاجة، والانتباه إلى الأنشطة التي تعمل تلقائيا وتستهلك البيانات.

3. التحكم في التحديثات التلقائية:

يمكن أن تؤدي تحديثات أنظمة التشغيل والتطبيقات والألعاب الإلكترونية إلى استهلاك كميات كبيرة من بيانات الإنترنت الأرضي، خصوصا عند تنزيل ملفات كبيرة على أكثر من جهاز في الوقت نفسه.

ويساعد ضبط إعدادات التحديثات التلقائية وتأجيل التنزيلات غير الضرورية على تقليل الاستهلاك، مع إمكانية اختيار أوقات مناسبة لتنزيل الملفات الكبيرة ومراجعة حجمها قبل بدء التحميل.

4. تأمين شبكة الواي فاي بكلمة مرور قوية:

يساعد تأمين الراوتر على الحد من استهلاك باقة الإنترنت المنزلي من جانب أجهزة غير مصرح لها بالاتصال بالشبكة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة استهلاك البيانات دون علم صاحب الاشتراك.

وينصح باستخدام كلمة مرور قوية لشبكة الواي فاي، وتغييرها عند الاشتباه في وصول أشخاص غير مصرح لهم إلى الشبكة، إلى جانب مراجعة الأجهزة المتصلة بصورة دورية.

5. إيقاف التشغيل التلقائي للفيديوهات:

تعمل بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية على تشغيل الفيديوهات تلقائيا أثناء التصفح، وهو ما قد يؤدي إلى استهلاك البيانات حتى إذا لم يشاهد المستخدم المحتوى بالكامل.

ويمكن الحد من ذلك عبر إيقاف خاصية التشغيل التلقائي من إعدادات التطبيقات، بما يساعد على التحكم في استهلاك الإنترنت، خاصة عند تصفح منصات التواصل الاجتماعي لفترات طويلة.

6. متابعة استهلاك الباقة بصورة منتظمة:

تعد متابعة الاستهلاك من الخطوات المهمة للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي، إذ تتيح للمستخدم معرفة حجم البيانات المستهلكة والمتبقية، وتحديد ما إذا كان معدل الاستخدام اليومي مناسبا للفترة المتبقية حتى موعد التجديد.

ويمكن متابعة الاستهلاك من خلال تطبيق الشركة المقدمة للخدمة أو موقعها الإلكتروني، وفقا للأدوات المتاحة لكل مشترك، مع مراجعة البيانات بصورة منتظمة لاكتشاف أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

7. تقليل تنزيل الألعاب والملفات الكبيرة:

تستهلك الألعاب الإلكترونية وتحديثاتها والأفلام والملفات كبيرة الحجم كميات ملحوظة من بيانات الإنترنت الأرضي، وقد يؤدي تنزيلها بصورة متكررة إلى نفاد الباقة قبل موعد التجديد.

ولذلك، يفضل مراجعة أحجام الملفات قبل تنزيلها، وإيقاف التحميلات غير الضرورية، والتحكم في التحديثات التلقائية للألعاب وأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالراوتر.