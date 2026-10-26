أخبار التكنولوجيا | 7 طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي حتى آخر الشهر.. تغييرات جديدة تهدد مستخدمي واتساب في 2027

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بدأت شركة جوجل، في طرح تحديث جديد لتطبيق الذكاء الاصطناعي جيمناي Gemini، على نظام أندرويد، يتضمن إعادة تصميم القائمة الجانبية وتبسيط صفحة الإعدادات، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى الأدوات والميزات المختلفة.

بدأت شركة سامسونج، في طرح تحديث One UI 9، المستند إلى نظام أندرويد 17، لهواتف سلسلة Galaxy S24 خلال الشهر الجاري، إلا أن بعض المستخدمين أبلغوا عن تراجع ملحوظ في عمر البطارية بعد تثبيت التحديث، بما في ذلك هاتف Galaxy S24 Ultra.



تزايد اهتمام مستخدمي الإنترنت في مصر بالتعرف على أفضل طرق للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي، بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استهداف مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت السعر الحالي دون زيادة.

يواجه مستخدمو تطبيقي واتساب وتيليجرام في الهند احتمال فرض قيود على الوصول إلى حساباتهم اعتبارا من 1 يناير 2027، في إطار متطلبات حكومية جديدة تلزم تطبيقات المراسلة بربط الحسابات بشريحة الاتصال النشطة المرتبطة برقم الهاتف المسجل.

تختبر شركة آبل، جهازا لوحيا ضخما قابلا للطي، قد يصل حجم شاشته إلى 20 بوصة عند فتحه بالكامل، في خطوة تمهد لدخول الشركة سوق الأجهزة اللوحية القابلة للطي، وفقا لتسريبات جديدة تتوافق مع توقعات سابقة بشأن إطلاق الجهاز المحتمل في عام 2028.

يعمل تطبيق واتساب، على طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد، تتيح لهم الوصول بسهولة إلى المحادثات الجماعية التي تتضمن إشارات إليهم أو ردودا على رسائلهم، من خلال أداة تصفية مخصصة تجمع هذه المحادثات في قائمة واحدة.

بدأت شركة جوجل، في طرح وضع الحماية المعززة Enhanced Protection في تطبيق Google Messages على نظام أندرويد؛ بهدف تعزيز قدرته على اكتشاف الرسائل الاحتيالية والتصدي لعمليات التصيد والروابط المشبوهة، وذلك بعد الإعلان عن الميزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

كشفت شركة سامسونج، عن قائمة تضم مجموعة من هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية المؤهلة للحصول على تحديث One UI 9 المبني على نظام أندرويد 17، مع تحديد جدول زمني مبدئي لوصول التحديث إلى الأجهزة المشمولة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2026.

حققت سلسلة هواتف هونر Magic 9 إنجازا لافتا في سوق الهواتف الذكية، بعدما تجاوزت مبيعاتها التراكمية مبيعات جميع الهواتف الرائدة العاملة بنظام أندرويد التي طرحت خلال عام 2026، وفقا لما أعلنه جوان هايتاو، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي في شركة هونر.

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد، تتيح مشاركة مقاطع ريلز Reels من إنستجرام مباشرة داخل المحادثات، عبر اختصار مخصص ضمن قائمة المرفقات، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى المحتوى ومشاركته دون الحاجة إلى التنقل بين القوائم المختلفة.