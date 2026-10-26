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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شيء جديد يظهر داخل واتساب.. ميزة غامضة تستعد للوصول إلى مستخدمي أندرويد

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب، على طرح ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد، تتيح لهم الوصول بسهولة إلى المحادثات الجماعية التي تتضمن إشارات إليهم أو ردودا على رسائلهم، من خلال أداة تصفية مخصصة تجمع هذه المحادثات في قائمة واحدة.

وبحسب ما رصد في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد رقم 2.26.42.12، والمتاح عبر متجر جوجل بلاي، بدأت الشركة إتاحة الميزة الجديدة لعدد محدود من مختبري النسخ التجريبية، على أن يجري توسيع نطاق طرحها تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.

قائمة مخصصة للإشارات والردود

تظهر أداة التصفية الجديدة باسم الإشارات والردود Mentions and replies، أعلى تبويب الدردشات، إلى جانب أدوات التصفية الحالية، مثل “غير المقروءة” و"المفضلة" و"المجموعات".

وعند الضغط عليها، تعرض الأداة المحادثات التي أشار فيها أحد الأعضاء إلى المستخدم أو رد على إحدى رسائله داخل المجموعات، ما يساعد على الوصول إلى هذه التفاعلات بسرعة دون الحاجة إلى البحث يدويا بين المحادثات المختلفة.

كما تعرض الأداة مؤشرا يوضح عدد المحادثات التي تتضمن إشارات أو ردودا معلقة، بينما تظهر شاشة فارغة إذا لم تكن هناك محادثات مطابقة، ويمكن للمستخدم العودة إلى قائمة الدردشات الكاملة بسهولة من خلال الرابط الموجود في منتصف الشاشة.

قائمة “الإشارات والردود"

دعم المحادثات داخل المجتمعات

لا تقتصر الميزة على المجموعات التقليدية، بل تشمل أيضا المحادثات الجماعية التابعة للمجتمعات على واتساب، إذ تظهر المجموعات التي تتضمن إشارات إلى المستخدم أو ردودا على رسائله ضمن القائمة الجديدة.

وتكتسب هذه الميزة أهمية خاصة للمستخدمين المشاركين في المجتمعات الكبيرة، حيث تتعدد المحادثات والتفاعلات، ما يزيد احتمالات تفويت بعض الإشارات أو الردود المهمة.

 

بديل عملي للإشعارات التقليدية

يوفر واتساب بالفعل إشعارات عند الإشارة إلى المستخدم أو الرد على إحدى رسائله، إلا أن هذه الإشعارات قد تختفي بعد فتح التطبيق، ما يجعل العثور على المحادثة المعنية أكثر صعوبة إذا لم ينتبه المستخدم إليها في الوقت المناسب.

وتتيح قائمة “الإشارات والردود” الوصول إلى المحادثات ذات الصلة حتى بعد فتح التطبيق أو اختفاء الإشعارات، وهو ما يوفر وسيلة أكثر سهولة لمتابعة التفاعلات داخل المجموعات.

ميزة اختيارية قابلة للتخصيص

رغم إضافة أداة التصفية إلى تبويب الدردشات تلقائيا عند توفرها، فإن استخدامها يظل اختياريا، إذ يمكن للمستخدمين تعطيلها من إعدادات التطبيق، أو نقلها إلى قسم المزيد المنفصل، للحفاظ على واجهة دردشات أكثر تنظيما.

ويتيح هذا الخيار للمستخدم الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى القائمة عند الحاجة، دون أن تشغل مساحة في الواجهة الرئيسية طوال الوقت.

طرح تدريجي دون موعد رسمي للإطلاق العام

بدأ واتساب إتاحة ميزة الإشارات والردود لعدد من مستخدمي النسخة التجريبية على أندرويد، من خلال تحديث التطبيق عبر متجر جوجل بلاي، ومن المتوقع أن يصل التحديث إلى مزيد من الحسابات خلال الأسابيع المقبلة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعدا رسميا لإتاحة الميزة لجميع المستخدمين، كما أن تثبيت أحدث إصدار تجريبي لا يضمن ظهورها فورا، نظرا إلى اعتماد واتساب على الطرح التدريجي للميزات الجديدة.

واتساب أندرويد ميزة جديدة الإشارات والردود

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