واتساب وتيليجرام مهددان بالتوقف على بعض الهواتف.. شرط جديد لاستخدامهما

قد يضطر مستخدمو تطبيقي واتساب WhatsApp، وتيليجرام Telegram، إلى الاحتفاظ بشرائح الاتصال المسجلة على حساباتهم داخل هواتفهم، مع بدء تطبيق قواعد حكومية جديدة في الهند تلزم خدمات الاتصالات المعتمدة على التطبيقات بـ"ربط الحسابات بشرائح اتصال موثقة ببيانات المستخدمين".

ووجهت إدارة الاتصالات الهندية DoT، تعليمات إلى خدمات التواصل المشمولة بالقواعد للالتزام بربط الحسابات بشرائح SIM خضعت للتحقق من هوية أصحابها، مع تحديد 31 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا للامتثال.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الارتباط بين رقم الهاتف المحمول والحساب المسجل به، والحد من استغلال تطبيقات المراسلة في عمليات الاحتيال.

وقد تؤدي القواعد إلى مشكلات في الوصول إلى الحسابات لدى المستخدمين الذين يعتمدون على الاتصال بشبكات Wi-Fi دون الاحتفاظ بشريحة الاتصال المسجلة في أجهزتهم.

ما الهواتف المتأثرة بقواعد ربط الحسابات بشرائح الاتصال؟

قد تشمل التأثيرات الهواتف الذكية التي يستخدم أصحابها واتساب أو تيليجرام دون وجود شريحة الاتصال المرتبطة بالحساب داخل الجهاز، بما في ذلك هواتف آيفون وأجهزة أندرويد، بحسب آلية تطبيق كل منصة لهذه المتطلبات.

وأفادت تقارير بأن شركة آبل أجرت تعديلات على نظام iOS؛ لدعم آلية ربط الحسابات بشرائح الاتصال، من خلال تحديث برمجي صدر في سبتمبر، يساعد على اكتشاف الحالات التي لا تحتوي فيها هواتف آيفون على شريحة اتصال.

ومع ذلك، لم تتحدد بصورة نهائية قائمة الأجهزة المتأثرة أو مدى القيود التي ستفرض عليها، إذ يعتمد ذلك على كيفية تنفيذ القواعد من جانب كل منصة.

وقد يحتاج أيضا المستخدمون الذين يشغلون حساباتهم على عدة أجهزة، أو يسافرون إلى الخارج، أو يعتمدون على هواتف متصلة بشبكات Wi-Fi في معظم الوقت، إلى التحقق من تأثير القواعد الجديدة على طريقة استخدامهم للتطبيقات.

ما الذي تغير في قواعد ربط الحسابات بشرائح الاتصال؟

أصدرت إدارة الاتصالات الهندية توجيهها في 28 نوفمبر 2025، وتضمنت المتطلبات الأصلية تسجيل خروج المستخدمين تلقائيا من جلسات الويب كل 6 ساعات.

لكن الإدارة تراجعت لاحقا عن تطبيق هذا الإجراء بصورة عامة، واستبدلته بتسجيل خروج يستند إلى مستوى المخاطر، بما يشمل إنهاء الخدمة فورا في حالات الاشتباه بوقوع عمليات احتيال.

وبموجب التعديلات، لا ينبغي للمستخدمين افتراض أن واتساب ويب سيسجل خروجهم تلقائيا كل 6 ساعات، إذ أصبح الإجراء مرتبطا بالمخاطر المحتملة.

ومع ذلك، يظل شرط ربط الحساب بشريحة الاتصال مسألة منفصلة يتعين على الخدمات المشمولة الالتزام بها.

هل ستطبق القواعد على جميع تطبيقات المراسلة؟

يأتي واتساب وتيليجرام ضمن التطبيقات المشمولة، وفقا للمعلومات المتاحة عن المتطلبات الحكومية الهندية، بينما تشير التقارير إلى أن تطبيق سناب شات غير ملزم بتطبيق قواعد ربط الحسابات بشرائح الاتصال.

أما تطبيق سيجنال، فلم يرد على الإشعارات الحكومية، وفقا للمعلومات المنشورة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأول من يناير يذكر باعتباره موعد بدء التطبيق الفعلي للقواعد، في حين أن 31 ديسمبر 2026 هو الموعد النهائي المحدد للامتثال.

ولا تثبت المعلومات المتاحة أن واتساب سيتوقف عن العمل على طرز محددة من الهواتف اعتبارا من الأول من يناير.

ويتمثل مصدر القلق الأساسي في وجود شريحة الاتصال المسجلة داخل الجهاز، وقدرة التطبيق على التحقق منها وفقا للقواعد المعمول بها.