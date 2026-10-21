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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للتنقل بين التطبيقات.. واتساب يطور متصفحا داخليا جديدا على آيفون

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين فتح الروابط مباشرة من داخل المحادثات، دون الحاجة إلى الانتقال إلى متصفح خارجي مثل سفاري أو جوجل كروم، في خطوة تستهدف تسهيل تصفح المحتوى ومشاركة الروابط داخل التطبيق.

ووفقا لما كشفه موقع WABetaInfo، المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، ظهرت الميزة قيد التطوير في الإصدار التجريبي من التطبيق لنظام iOS، برقم 26.41.10.72، والمتاح عبر منصة TestFlight.

ومن المنتظر أن تتيح الميزة للمستخدمين فتح أي رابط يتم إرساله أو استقباله داخل المحادثات، بدلا من اقتصار هذه الإمكانية على روابط الشركات التي تستوفي متطلبات تقنية محددة.

كيف تعمل ميزة المتصفح الداخلي في واتساب؟

بحسب المعلومات المتاحة، سيضيف واتساب خيارا جديدا باسم المتصفح الداخلي ضمن إعدادات التطبيق، يمكن للمستخدمين تفعيله لفتح الروابط مباشرة داخل واجهة واتساب.

وعند تفعيل الخيار للمرة الأولى، سيعرض التطبيق نافذة توضيحية تشرح آلية عمل الميزة، وتوضح إمكانية تصفح الروابط دون مغادرة واتساب إلى المتصفح الافتراضي على الهاتف.

ميزة المتصفح الداخلي في واتساب

وفي المقابل، سيظل بإمكان المستخدمين العودة إلى استخدام المتصفح الافتراضي في أي وقت، من خلال قائمة الخيارات التي تظهر عبر أيقونة النقاط الثلاث.

كما ستعمل جلسة التصفح بصورة منفصلة عن المحادثة، بما يسمح للمستخدمين بفتح المواقع وتصفحها دون التأثير في المحادثات الجارية.

واتساب يوسع نطاق فتح الروابط بعد قصره على الشركات

تأتي الخطوة الجديدة امتدادا لميزة سبق أن بدأ واتساب اختبارها على أجهزة آيفون، ضمن الإصدار التجريبي 25.14.10.72، والتي سمحت بفتح بعض روابط الشركات مباشرة داخل التطبيق بدلا من الانتقال إلى متصفح Safari.

لكن الميزة السابقة كانت محدودة بروابط تستوفي شروطا تقنية معينة، من بينها استخدام بروتوكول HTTPS لتوفير اتصال آمن بالمواقع، وهو ما قلص عدد الروابط المتوافقة معها.

أما المتصفح الجديد، فمن المتوقع أن يزيل هذا القيد، بما يسمح بفتح مختلف الروابط المتبادلة داخل المحادثات، سواء كانت مرتبطة بشركات أو مواقع أخرى.

إعدادات للتحكم في بيانات التصفح

لن تقتصر الميزة المرتقبة على فتح الروابط فحسب، بل تشير المعلومات المتاحة إلى أن واتساب سيضيف قسما لإدارة بيانات التصفح، يتيح للمستخدمين حذف ملفات تعريف الارتباط Cookies وذاكرة التخزين المؤقت Cache الخاصة بالمواقع التي زاروها عبر المتصفح الداخلي.

ومن شأن هذه الخيارات منح المستخدمين قدرا أكبر من التحكم في بيانات التصفح المخزنة على أجهزتهم.

وبحسب التقرير، ستحفظ بيانات التصفح محليا على الجهاز، ولن يتمكن واتساب من الاطلاع على الروابط التي يشاركها المستخدمون في المحادثات أو تحديد الروابط التي يفتحونها. 

ومع ذلك، لا يعني ذلك بالضرورة أن المواقع التي يزورها المستخدم لا تستطيع جمع بيانات وفقا لسياسات الخصوصية الخاصة بها.

متى تصل الميزة الجديدة إلى المستخدمين؟

لا تزال ميزة المتصفح الداخلي قيد التطوير على نظام iOS، ولم تصبح متاحة للإطلاق العام حتى الآن، ومن المتوقع أن يبدأ واتساب إتاحتها لعدد من مختبري النسخ التجريبية في تحديث مستقبلي، قبل تحديد موعد طرحها لجميع المستخدمين.

ولم تعلن الشركة حتى الآن موعدا رسميا لإطلاق الميزة، كما لم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن موعد وصولها إلى أجهزة أندرويد.

ومن شأن هذه الخطوة، حال إطلاقها، أن تجعل التعامل مع الروابط داخل واتساب أكثر سهولة، عبر تقليل الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات وتوفير تجربة تصفح أكثر تكاملا مع المحادثات.

واتساب آيفون ميزة جديدة تحديثات واتساب المتصفح الداخلي

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