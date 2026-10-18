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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

احذر قبل التحميل.. واتساب مزيف يتجاوز نصف مليون تنزيل

واتساب مزيف
واتساب مزيف
شيماء عبد المنعم

رصد تطبيق مزيف ينتحل هوية واتساب على متجر جوجل بلاي، بعدما تجاوز عدد مرات تنزيله 500 ألف مرة، مستغلا الاسم الرسمي للتطبيق ولقطات الشاشة والوصف الخاص به لإقناع المستخدمين بأنه النسخة الأصلية، وفقا لتقرير نشره موقع Android Authority.

وتزداد خطورة الواقعة مع ظهور التطبيق المقلد ضمن نتائج البحث المدعومة بإعلانات ممولة لدى بعض المستخدمين، ما قد يزيد احتمالات الخلط بينه وبين تطبيق واتساب الرسمي، خاصة عند البحث عن التطبيق لتنزيله على هواتف أندرويد.

تطبيق مقلد يستغل اسم واتساب


بدأ اكتشاف التطبيق بعدما لاحظه أحد مستخدمي منصة "ريديت" أثناء البحث عن واتساب داخل متجر جوجل بلاي، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن صفحة التطبيق المزيف كانت لا تزال متاحة وقت النشر، رغم استخدامها اسم واتساب الرسمي ولقطات الشاشة والوصف التعريفي الخاص به، في محاولة لإظهاره بمظهر التطبيق الأصلي.

ونشر التطبيق بواسطة حساب مطور يحمل اسم Agment Assets sallu، ولا يضم الحساب تطبيقات أخرى، فيما تشير بيانات المتجر إلى أن التطبيق أطلق خلال الشهر السابق لرصد الواقعة، قبل أن يتجاوز حاجز 500 ألف تنزيل.

تطبيق مقلد يستغل اسم واتساب

ظهوره في الإعلانات الممولة يزيد مخاطر التضليل


أفاد التقرير بأن التطبيق المزيف ظهر ضمن نتائج البحث المدعومة لدى بعض المستخدمين الذين بحثوا عن واتساب، وهو ما قد يمنحه فرصة أكبر للوصول إلى المستخدمين الذين يسعون إلى تنزيل التطبيق الرسمي.

ومع ذلك، أشار التقرير الأصلي إلى أن تطبيق واتساب الرسمي ظهر في مقدمة نتائج البحث على الهواتف المحمولة وعبر الويب خلال عملية التحقق التي أجراها.

كما يبدو أن التطبيق المقلد يستفيد من برنامج الوصول المبكر على متجر جوجل بلاي، وهو ما قد يزيد صعوبة تقييم موثوقيته قبل التثبيت.

ووفقا لشركة الأمن السيبراني Bitdefender، فإن التطبيقات المدرجة ضمن برنامج الوصول المبكر لا تعرض مراجعات المستخدمين العامة بالطريقة المعتادة، ما يحرم المستخدمين من أحد المؤشرات التي تساعدهم على اكتشاف التطبيقات المشبوهة قبل تنزيلها.

ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تطبيقات مزيفة


تأتي الواقعة ضمن سلسلة من المشكلات المتعلقة بظهور تطبيقات تنتحل هوية خدمات معروفة على متجر جوجل بلاي.

وسبق أن تجاوز تطبيق مزيف ينتحل هوية متصفح جوجل كروم حاجز 100 ألف تنزيل، قبل إزالته من المتجر، بحسب التقرير.

وتثير هذه الوقائع تساؤلات بشأن قدرة أنظمة مراجعة التطبيقات على اكتشاف التطبيقات المقلدة قبل وصولها إلى أعداد كبيرة من المستخدمين، خصوصا عندما تستخدم أسماء التطبيقات الأصلية وصورها وأوصافها لتبدو موثوقة.

كيف تتجنب تنزيل تطبيق واتساب مزيف؟


لتقليل مخاطر تثبيت التطبيقات المقلدة، ينصح المستخدمون باتباع الإجراءات التالية:

- التحقق من اسم المطور: تأكد من أن التطبيق منشور بواسطة الجهة الرسمية المالكة للخدمة.
- مراجعة صفحة التطبيق: لا تعتمد على الاسم أو الأيقونة وحدهما، بل تحقق من بيانات الناشر والتفاصيل الأخرى.
- استخدام الرابط الرسمي: انتقل إلى صفحة واتساب من موقعه الرسمي بدلا من الاعتماد على نتائج البحث وحدها.
- تجنب التطبيقات المشبوهة: توخ الحذر عند تنزيل التطبيقات التي لا تتوافر عنها معلومات كافية أو مراجعات موثوقة.
- حذف التطبيق عند الاشتباه فيه: إذا ثبت تطبيقا يحتمل أنه مزيف، فاحذفه وراجع أذوناته، وافحص جهازك بحثا عن أي نشاط غير معتاد.


وتؤكد الواقعة أهمية عدم اعتبار وجود التطبيق على متجر رسمي ضمانا كافيا لسلامته، إذ قد تتمكن التطبيقات المقلدة من الوصول إلى أعداد كبيرة من المستخدمين قبل اكتشافها أو إزالتها.

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