بدون إنشاء حساب أو تحميل.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات

أعلن تطبيق واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مع أشخاص لا يمتلكون حسابا على التطبيق أو لم يثبتوه على هواتفهم، وذلك عبر روابط دعوة تتيح الانضمام إلى المكالمات من خلال متصفح الإنترنت؛ في خطوة تستهدف تسهيل الاجتماعات والعمل عن بعد والتواصل مع مستخدمين من خارج شبكة جهات الاتصال المعتادة.

وأكدت الشركة أن الميزة الجديدة، المعروفة باسم مكالمات الضيوف Guest Calls، مجانية ومشفرة من طرف إلى طرف، ولا تفرض حدا زمنيا على المكالمات. وبدأ طرحها تدريجيا للمستخدمين، ما يعني أن وصولها إلى جميع الحسابات قد يستغرق بعض الوقت.

كيف تعمل مكالمات الضيوف على واتساب؟

لإنشاء مكالمة ضيوف، يتعين على المستخدم فتح واتساب والانتقال إلى تبويب المكالمات، ثم الضغط على علامة (+) وإنشاء رابط للمكالمة ومشاركته مع الأشخاص المراد دعوتهم.

وبمجرد تلقي الرابط، يستطيع المدعو فتحه عبر متصفح الإنترنت على الكمبيوتر، وإدخال اسمه وطلب الانضمام إلى المكالمة، دون الحاجة إلى إنشاء حساب على واتساب أو تثبيت التطبيق على هاتفه.

لكن الانضمام لا يتم تلقائيا، إذ ينتقل الضيف أولا إلى غرفة انتظار، ويتعين على مضيف المكالمة الموافقة على طلبه قبل دخوله. كما يمكن للمضيف إزالة أي مشارك أثناء المكالمة.

وتدعم الميزة المكالمات الفردية والجماعية، بحد أقصى يصل إلى 32 مشاركا، مع إتاحة مجموعة من الأدوات التفاعلية، تشمل مشاركة الشاشة، والتفاعل باستخدام الرموز التعبيرية، ورفع اليد أثناء النقاش، ما يجعلها مناسبة للاجتماعات الافتراضية والفصول التعليمية عبر الإنترنت.

مكالمات الضيوف على واتساب

قيود على المكالمات دون حساب

رغم إتاحة الانضمام إلى المكالمات دون حساب، تفرض الميزة بعض القيود على الضيوف، إذ لا يمكنهم الاطلاع على أرقام هواتف المشاركين الآخرين، أو إرسال الرسائل، أو إضافة أشخاص جدد مباشرة إلى المكالمة.

كما يقتصر إنشاء روابط مكالمات الضيوف على المستخدمين الذين يمتلكون حسابا على واتساب، ما يعني أن غير المشتركين يمكنهم الانضمام إلى المكالمات، لكنهم لا يستطيعون إنشاء روابط دعوة بأنفسهم.

وقد تكون الميزة مفيدة في اجتماعات العمل والدروس الافتراضية والمحادثات التي تتطلب مشاركة أشخاص لا يستخدمون التطبيق، دون إلزامهم بالتسجيل أو تنزيل برنامج إضافي.