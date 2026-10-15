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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ملصقات تتكلم في واتساب.. تحديث مرتقب يخرج عن المألوف

ملصقات تتكلم في واتساب
ملصقات تتكلم في واتساب
شيماء عبد المنعم

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة تجربة جديدة إلى محادثاته، عبر اختبار ملصقات صوتية تفاعلية تتيح للمستخدمين إرسال ملصقات تتضمن أصواتا يمكن تشغيلها بالنقر عليها، إلى جانب تطوير أداة تتيح إنشاء ملصقات مخصصة تجمع بين الصور والمقاطع الصوتية.

وبحسب موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، ظهرت مؤشرات على الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق على نظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.26.41.3، والمتاح عبر متجر جوجل بلاي.

ملصقات تتحدث.. كيف تعمل الميزة الجديدة؟
 

على عكس الملصقات التقليدية التي تعتمد على الصور الثابتة أو الرسوم المتحركة، ستتيح الملصقات الصوتية إرفاق مقطع صوتي قصير بالملصق، بحيث يتم تشغيله عند النقر عليه داخل المحادثة.

وسيظهر رمز صوتي على الملصق لإعلام المستلم بأنه يتضمن محتوى صوتيا، يمكن الاستماع إليه بالضغط عليه، مع استمرار ظهوره داخل الدردشة بالشكل المعتاد للملصقات.

ومن شأن هذه الإضافة أن تمنح المستخدمين وسيلة جديدة للتعبير عن مشاعرهم وردود أفعالهم، وتجعل المحادثات أكثر تفاعلا، بدلا من الاعتماد على الصور والرسوم وحدها.

الميزة الجديدة

ووفقا للمعلومات المتاحة، سيخضع الملصق الصوتي والمقطع المرفق به لنظام التشفير التام بين الطرفين، بما يحافظ على خصوصية محتوى المحادثات.

إنشاء ملصقات صوتية خاصة بدلا من الاكتفاء بالجاهزة
لا يقتصر تطوير واتساب على توفير ملصقات صوتية جاهزة، إذ يعمل التطبيق على ميزة أخرى تسمح للمستخدمين بإنشاء ملصقاتهم الخاصة عبر دمج ملصق مع مقطع صوتي.

ومن المتوقع أن تفتح هذه الإمكانية المجال أمام تصميم ملصقات أكثر تنوعا، تجمع بين العناصر المرئية والأصوات الشخصية، ثم مشاركتها مباشرة داخل المحادثات.

وقد تشمل الاستخدامات المحتملة تحويل مقاطع الفيديو إلى ملصقات متحركة وإضافة أصوات إليها، لإنتاج ملصقات مخصصة تتجاوز الخيارات التقليدية المتاحة حاليا.

ماذا يحدث عند استخدام الملصقات في الوضع الصامت؟


يراعي التصميم الجاري اختباره إعدادات الصوت في الهاتف، إذ لن يصدر الملصق صوتا عندما يكون الجهاز مضبوطا على الوضع الصامت.

كما سيتمكن المستخدم من كتم صوت الملصقات من خلال الضغط على رمز الصوت الظاهر عليها، مع احتفاظ التطبيق بهذا الاختيار للملصقات الصوتية الأخرى إلى أن يغيّره المستخدم.

وتمنح هذه الخيارات المستخدمين قدرا أكبر من التحكم في تشغيل الأصوات، خصوصا عند استخدام التطبيق في أماكن العمل أو الأماكن العامة.

بعد اختفاء الصور الرمزية.. واتساب يراهن على الملصقات الصوتية


تأتي هذه الخطوة بعدما أزال واتساب ميزة الملصقات المعتمدة على الصور الرمزية Avatar Stickers من تطبيقيه على أندرويد وiOS.

وكانت الميزة تتيح للمستخدم إنشاء شخصية رقمية تمثله وتحويلها إلى مجموعة من الملصقات، فضلا عن دمج صورته الرمزية مع الصور الرمزية لأصدقائه لإنشاء ملصقات مشتركة، مع توفير إعدادات للتحكم في هذه الخاصية.

وفي المقابل، تمثل الملصقات الصوتية توجها جديدا لتطوير أدوات التعبير داخل التطبيق، عبر إضافة عنصر صوتي إلى تجربة الملصقات المعتادة.

ومن المنتظر أن تصل الميزة أولا إلى مختبري النسخ التجريبية في تحديث مستقبلي، قبل إتاحتها للمستخدمين على نطاق أوسع، إذا قررت الشركة المضي قدما في إطلاقها.

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