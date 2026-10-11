مفاجآت بالجملة من واتساب.. 5 ميزات جديدة تكشف ملامح التحديثات المقبلة

يواصل تطبيق واتساب، اختبار مجموعة من الميزات والتحديثات الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون وأندرويد وأجهزة آيباد وماك، في إطار تحسين تجربة الاستخدام وتطوير واجهة التطبيق.

وتشمل التغييرات تصميما جديدا لمشغل الفيديو، وتبويبا مخصصا لجهات الاتصال، وإمكانية تسريع مشاهدة تحديثات الحالة، إلى جانب إعادة تنظيم قوائم المحادثات والإعدادات، تمهيدا لإتاحتها للمستخدمين وفقا لنتائج الاختبارات ومراحل الطرح التدريجي.

تحديثات جديدة في واتساب.. تصميمات وميزات قيد الاختبار



1. تصميم جديد لمشغل الفيديو على آيفون:



يعمل واتساب على تطوير مشغل فيديو جديد يتوافق مع تصميم الزجاج السائل Liquid Glass في الإصدار التجريبي لنظام iOS، مع شريط تقدم عائم وخلفية شفافة وحواف مستديرة، إلى جانب تحديث شريط أدوات التحكم أسفل الشاشة.

ولا تقتصر التغييرات على آيفون، إذ يجري العمل على توفير التصميم نفسه على أجهزة آيباد وماك.

مشغل فيديو جديد

2. تبويب مستقل لجهات الاتصال على أندرويد:



يختبر واتساب تبويبا مخصصا لجهات الاتصال، يتيح للمستخدمين معرفة جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت، ومتابعة تذكيرات أعياد الميلاد، ودعوة أشخاص جدد لاستخدام التطبيق.

كما يتيح التحديث ترتيب جهات الاتصال حسب النشاط أو الترتيب الأبجدي، مع ظهور نقطة خضراء على صورة جهات الاتصال المتصلة حاليا، وفقا لإعدادات الخصوصية التي يحددها كل مستخدم.

تبويبا مخصصا لجهات الاتصال

3. تشغيل تحديثات الحالة بسرعة مضاعفة:



يختبر واتساب ميزة جديدة على أندرويد تسمح بمشاهدة تحديثات الحالة بسرعة تصل إلى ضعفي السرعة العادية، من خلال الضغط المطول على الجانب الأيمن من الشاشة.

وتظل السرعة المضاعفة مفعلة طوال فترة الضغط، ثم يعود التشغيل إلى سرعته العادية عند رفع الإصبع، ما يعني ضرورة تفعيل الميزة يدويا لكل تحديث حالة.

تشغيل تحديثات الحالة بسرعة مضاعفة

4. تجربة تنقل جديدة داخل المحادثات على آيفون:



يتجه واتساب إلى إضافة زر جديد داخل شريط التنقل في المحادثات، يعرض صورة الملف الشخصي واسم جهة الاتصال وحالة الاتصال أو آخر ظهور.

ويعتمد التصميم على واجهة Liquid Glass، مع قائمة منبثقة توفر اختصارات إلى بعض الخيارات الأكثر استخداما، ما يقلل الحاجة إلى فتح صفحة معلومات المحادثة للوصول إليها.

تجربة تنقل جديدة داخل المحادثات على آيفون

5. إعادة تنظيم قائمة الإعدادات على آيفون:



يختبر واتساب تصميما جديدا لقائمة الإعدادات، يفصل بين الخيارات الأكثر استخداما والإعدادات الأخرى.

ومن المنتظر أن يضم قسم “أنت” خيارات مثل الاشتراكات والقوائم والرسائل الجماعية والأحداث والعناصر المميزة والأجهزة المرتبطة، بينما تنتقل خيارات الحساب والخصوصية والمحادثات والمظهر والإشعارات والتخزين والبيانات والرقابة الأبوية إلى قائمة مستقلة يمكن الوصول إليها عبر رمز الترس.

كما يحتفظ التصميم الجديد بشريط البحث لتسهيل الوصول إلى الإعدادات المطلوبة.