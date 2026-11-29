شهدت دائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص بجرح في فروة الرأس، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز البلينا، ووجود مصاب، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من شخصين، أحدهما في العقد الثاني من العمر والآخر في العقد الثالث، وطرف ثانٍ مكون من شخص في العقد الثالث من العمر، وجميعهم يقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين على خلفية خلافات الجيرة، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، تبادل خلالها الطرفان السب والضرب، وأسفرت عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول بجرح في فروة الرأس، كما شهدت الواقعة تصعيدًا من الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات بشأن الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.