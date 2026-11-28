وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف التنسيق المشترك بين حي شرق سوهاج، وإدارتي المرور والحماية المدنية، وشركة مصر للبترول، وذلك عقب رصد وقوف حاويات المواد البترولية بمحيط مستودع الشركة الكائن بشارع أسيوط - سوهاج على جانبي الطريق، وبالقرب من عدد من المدارس والمصالح الحكومية.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق والتنسيق مع مسؤولي شركة مصر للبترول على منع وقوف تلك الحاويات نهائيًا في محيط المستودع والمنطقة المجاورة على مدار اليوم مع تخصيص فني مختص لتنظيم وإدارة حركة دخول وخروج الحاويات من وإلى المستودع بالتنسيق الكامل مع إدارة مرور سوهاج لضمان تحقيق السيولة المرورية ومنع أي تكدسات.

محافظة سوهاج

من جانبها، نفذت إدارة مرور سوهاج حزمة من الإجراءات التأمينية بالموقع، شملت وضع سدادات وشرائط فسفورية بمحيط المنطقة لمنع الإنتظار ، بالإضافة إلى إنشاء مهدئات صوتية على امتداد المستودع، قبله وبعده لتهدئة سرعة سير المركبات أمام بوابات دخول وخروج الحاويات، فضلاً عن تخصيص خدمة مرورية متواجدة بالمنطقة على مدار اليوم لمتابعة انتظام الحركة.

وأنهت إدارة الحماية المدنية معاينتها الميدانية للمستودع ومحيطه للوقوف على مدى جاهزيته وتوافر اشتراطات السلامة والأمان المهني.

تأتي هذه الإجراءات الاحترازية العاجلة في إطار حرص المحافظة على تأمين المنطقة الحيوية وحماية الطلاب والمواطنين من أي مخاطر محتملة.