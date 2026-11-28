أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج الدكتور أحمد رفعت، نجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية في تطعيم أكثر من مليون و409 آلاف طفل، من إجمالي مستهدف بلغ مليونًا و380 ألفًا و620 طفلًا، بنسبة تغطية وصلت إلى 102.1%، متجاوزه المستهدف المقرر، وذلك في إنجاز يعكس كفاءة التخطيط والتنفيذ والجهود المبذولة من الفرق الصحية بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة ، فى تصريح صحفي مساء اليوم /الجمعة / ، إن هذا النجاح جاء ثمرة العمل المتواصل والتنسيق الفعال بين مختلف الإدارات الصحية والجهات الشريكة، والالتزام بتوجيهات وزارة الصحة والسكان، والدعم المستمر من محافظة سوهاج، بما أسهم في تذليل العقبات أمام الفرق الميدانية وتحقيق معدلات إنجاز تجاوزت المستهدف.

وأضاف الدكتور رفعت، أن الحملة شهدت مشاركة 1129 فريقًا طبيًا وميدانيًا، بذل جهودًا كبيرة للوصول إلى الأطفال المستهدفين بمختلف أنحاء المحافظة، مشيدًا بأداء الإدارة العامة للطب الوقائي بقيادة الدكتور النمر محمدين، مدير عام الطب الوقائي، وجميع الفرق التابعة لها، لما قدموه من عمل متواصل وإخلاص في تنفيذ مهام الحملة وتحقيق أهدافها.

وأوضح وكيل الوزارة، أن تنفيذ الحملة اعتمد على تعاون مثمر مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف، ومديريات التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والإدارات المحلية، إلى جانب التنسيق بين الإدارات المختلفة داخل المنظومة الصحية، بما ساهم في تيسير الوصول إلى الأطفال وتحقيق التغطية المطلوبة وتجاوزها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المديرية حرصت على تقدير الجهود المتميزة للعاملين بالحملة، حيث جرى تكريم الإدارة العامة للطب الوقائي والإدارات الصحية بمختلف مراكز المحافظة، وتسليم شهادات تقدير لمديري الإدارات الصحية نيابة عن الفرق المشاركة، كما شمل التكريم فريق الطب الوقائي بإدارة سوهاج الصحية، تقديرًا لتحقيقه أعلى معدل تغطية على مستوى المحافظة، إلى جانب تكريم مدير إدارة المبادرات الرئاسية.

وأكد الدكتور رفعت، استمرار تقديم خدمات التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، من خلال مكاتب الصحة الرئيسية بمختلف مراكز المحافظة، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال الذين لم يحصلوا على التطعيم، داعيًا أولياء الأمور إلى الحرص على استكمال تطعيمات أبنائهم والاستفادة من الخدمات المتاحة، مؤكداً أن تكريم الفرق الصحية يأتي تقديرًا لما بذلوه من جهود وعطاء، وترسيخًا لثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين الإدارات والفرق الطبية، وتحفيزًا لمواصلة العمل بكفاءة، بما يسهم في حماية صحة الأطفال والارتقاء بمستوى الخدمات الوقائية المقدمة للمواطنين.