أجرى وفد من بيت الزكاة والصدقات زيارة إلى المستشفيات التي تستقبل مصابي حريق الوراق أعلى الطريق الدائري، لتقديم الدعم العاجل للمصابين وأسرهم، وتسليم المستشفيات كميات من المستلزمات الطبية المتخصصة في علاج الحروق، في إطار جهود البيت للتخفيف من تداعيات الحادث ومساندة المتضررين.

وشملت الزيارة لقاء مسؤولي المستشفيات للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، ومتابعة تطورات استجابتهم للعلاج، إلى جانب التعرف على الاحتياجات الطبية العاجلة التي تتطلب توفيرها، حيث تسلم الوفد قوائم بهذه الاحتياجات للعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وتأتي هذه التحركات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانطلاقًا من قيم التكافل والتراحم التي يحث عليها الإسلام، وحرصًا على أداء بيت الزكاة والصدقات دوره المجتمعي في مساندة المواطنين خلال الأزمات والمحن.

وفد بيت الزكاة يتفقد المصابين وينقل تحيات شيخ الأزهر

وحرص أعضاء الوفد خلال جولتهم بالمستشفيات على زيارة المصابين داخل غرف الرعاية، ونقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، إلى جانب تحيات الأستاذة الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات.

كما زار الوفد المصاب فاروق علي فاروق بمستشفى سيد جلال، للاطمئنان على حالته الصحية والوقوف على احتياجاته واحتياجات أسرته، ونقل إليه تحيات فضيلة الإمام الأكبر والأستاذة الدكتورة سحر نصر، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.

تخصيص 10 ملايين جنيه لأسر الضحايا والمصابين

وكان بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، قد أعلن تخصيص 10 ملايين جنيه مساعدات عاجلة لأسر شهداء ومصابي حادث الحريق، بهدف تخفيف معاناتهم ومساندتهم في مواجهة الظروف المترتبة على الحادث الأليم.

وأكد البيت استمرار فتح باب التبرعات والمساهمات أمام الأفراد والمؤسسات الراغبة في المشاركة في جهود الدعم الإغاثي والطبي المقدمة للأسر المتضررة، بما يعزز التضامن المجتمعي ويوسع نطاق المساعدات لتصل إلى أكبر عدد من المستحقين.

وأوضح أن التبرعات يمكن تقديمها من خلال الحسابات الرسمية لبيت الزكاة والصدقات في البنوك أو عبر موقعه الإلكتروني، دعمًا للجهود الرامية إلى توفير الرعاية اللازمة للمصابين وأسر الضحايا.



