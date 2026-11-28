كشف الفنان مدحت إسماعيل تفاصيل مشاركته التي لم تكتمل في فيلم «الكنز» مع النجم محمد رمضان، موضحا حقيقة ما تردد بشأن رفضه العمل معه، وأسباب خروجه من الفيلم رغم توقيعه على التعاقد.

وقال مدحت إسماعيل، خلال استضافته مع الإعلامية خلود عزمي في برنامج «البخت»، إنه لم يرفض المشاركة في الفيلم كما أشيع، بل وافق على الدور بالفعل ووقع العقود، وحصل على عربون نظير مشاركته، قبل أن يفاجأ لاحقا بطلب الاستغناء عنه ومغادرة العمل.

وشدد مدحت إسماعيل على أن خروجه من فيلم «الكنز» لم يكن بسبب أي خلاف مع محمد رمضان، نافيا وجود مشكلات شخصية بينهما، ومؤكدا أنه يكن له كل الحب والتقدير، ويراه نجما كبيرا يتمتع بجماهيرية واسعة.

وأضاف أنه لا يمانع إطلاقا في الوقوف أمام محمد رمضان في عمل فني، بل يعتبر التعاون معه فرصة مهمة، خاصة أنه نجم يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو ما يمنح الفنان فرصة للوصول إلى قطاع أوسع من الجمهور.

واختتم حديثه بالتأكيد على ترحيبه بالتعاون مع محمد رمضان، معربا عن أمنيته في أن تجمعهما تجربة فنية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

مسلسل عائلة مصرية جدا

وشارك مدحت إسماعيل “تيخا” فى مسلسل بعنوان «عائلة مصرية جدًا» والذى تدو أحداثه في إطار اجتماعي إنساني واقعي، يناقش عددًا من القضايا التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، مع تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، من خلال طرح درامي توعوي هادف يسعى إلى إعادة الإعتبار للدراما صاحبة الرسالة.

الجدير بالذكر أن مسلسل «عائلة مصرية جدًا»، هو إنتاج مشترك بين كل من قطاع الإنتاج بالهيئة الوطنية للإعلام وشركة «باك تو باك» للمنتج الدكتور محمد حمزة وتحت رعاية وإشراف وزارة الأوقاف ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية على رأسهم: النجم ياسر علي ماهر، نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر علي ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين وهو من قصة وسيناريو وحوار وليد عطا الله ومعالجة درامية علاء سعيد ومنتج فني شريف عسران وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، بينما تعود الفكرة العامة إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.