أصدرت الفنانة اللبنالنية ريم السواس بيانا صحفيا، توضح فيه اللغط الذى دار حول إلقاء القبض عليها وزوجها وذلك بتهمة حيازة سلاح رشاش.

وأوضحت ريم السواس ، حقيقة هذا الأمر وما تردد بشأن إلقاء القبض عليها في نقطة تفتيش أمينة على الطريق الساحلي الرئيسي في لبنان في منطقة المدفون بشمال لبنان، بعدما عثر بالسيارة على سلاح رشاش.

ريم السواس تنفي القبض عليها

وقالت ريم السواس : ينفي المكتب الإعلامي للفنانة ريم السواس كافة الشائعات المغرضة والأخبار العارية عن الصحة التي تم تداولها مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم توقيفها عن العمل على خلفية قضايا غير قانونية، ويؤكد المكتب أن الفنانة وفرقتها والأشخاص العاملين ضمن كادرها ملتزمون باحترام القوانين والأنظمة في كافة الدول التي يزورنها ويقيمون فيها.

وأضاف البيان: تتقدم الفنانة ريم بخالص الاعتذار لجمهورها في الإمارات عن تعذر إحيائها لحفلة الليلة الجمعة وذلك لظرف إداري طارئ وخارج عن إرادتها، يتمثل في تأخر مكتب تأشيرات شنجن في تسليم جواز سفرها في الموعد المحدد في الساعة 3 ظهر اليوم، مما حال دون تمكنها من السفر مبكرا والوصول إلى دولة الإمارات في الوقت المناسب.