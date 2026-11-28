​أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للأطباء المشمولين بحركة نيابات شهر نوفمبر 2026، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم المستشفيات والمنشآت الصحية بالكوادر الطبية المؤهلة وتلبية احتياجات مختلف التخصصات الطبية على مستوى الجمهورية.

موقع التقديم وتسجيل الرغبات

​وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التقديم وتسجيل الرغبات يتم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لحركة النيابات.

ودع الوزارة، الأطباء المستوفين للشروط والضوابط المقررة إلى سرعة الدخول على المنصة الإلكترونية، ومراجعة البيانات الشخصية، وترتيب الرغبات والتخصصات وجهات التدريب بدقة وفقًا للقواعد المنظمة والحركة المعلنة.

رابط التسجيل الإلكتروني في حركة نيابات الأطباء



يتم التقديم واستكمال باقي الإجراءات حصريا من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية المخصصة لحركة النيابات عبر الرابط التالي: http://mhealth.cu.edu.eg

خلال الفترات الزمنية المحددة فقط.

توزيع الأطباء وفق الكفاءة والاحتياجات الفعلية للمستشفيات

​وأكدت وزارة الصحة أن توزيع الأطباء يتم وفقًا لمعايير الكفاءة والمجموع والاحتياجات الفعلية للمستشفيات والهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.

مبادرة للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان

و​في إطار حرص الدولة المستمر على الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، تواصل وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات "مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية"، والتي تُعد إحدى أهم الركائز الطبية الوقائية في مصر تحت مظلة حملة "100 مليون صحة".

و​تستهدف المبادرة حماية صحة الأسر المصرية من خلال التركيز على استراتيجية "الكشف المبكر" التي تُمثل الفارق الحقيقي في رحلة العلاج ونسب الشفاء.

​4 أنواع رئيسية تحت المجهر

و​تركز المبادرة على الاكتشاف المبكر لأربعة من أكثر أنواع الأورام شيوعًا، وهي:

​سرطان الرئة

​سرطان القولون

​سرطان البروستاتا

​سرطان عنق الرحم

​من يحق له الاستفادة؟

و​أوضحت وزارة الصحة أن الخدمة متاحة لكل مواطن مصري يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر، حيث تدعو المبادرة جميع المواطنين للاطمئنان على صحتهم حتى في غياب أي أعراض مرضية، لأن الفحص المبكر يكتشف المرض قبل ظهور أعراضه، مما يجعل العلاج أسهل وأسرع، ويرفع نسب الشفاء بشكل كبير جدًا.

​خدمات مجانية بالكامل

و​تتميز المبادرة بأنها تقدم جميع الخدمات الطبية مجانيًّا بالكامل، وتشمل:

​الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل الطبية.

​تقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان.

​قنوات التواصل والاستعلام

و​لتسهيل وصول الخدمة للمواطنين ومعرفة أماكن تقديمها والوحدات الصحية المشاركة، خصت الوزارة خطين ساخنين للاستفسار وهما: 105 و15335.