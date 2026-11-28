أصيب 20 شخصا في الأردن بضيق في التنفس إثر استنشاق مبيدات حشرية أثناء وجودهم داخل أحد المصانع في منطقة الكرامة بمحافظة البلقاء، وفقا لما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، اليوم السبت.

وأضاف في بيان صحفي أن فرق الإسعاف عملت على إسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي، مشيرا إلى أن الإصابات قيد العلاج، وأن الجهات المختصة ستفتح تحقيقا للوقوف على أسباب الحادثة.



ولم يكشف الأمن العام في الأردن ، في المعلومات الأولية، عن ملابسات الحادث أو مدى خطورة الحالات الصحية للمصابين.