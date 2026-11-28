يسود الهدوء سوق الذهب في مصر صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، بالتزامن مع عطلة البورصة العالمية للمعادن التي تمتد حتى يوم الأحد.

وسجل الذهب عالميا صعودا بنحو 2.3% خلال تعاملات أمس الجمعة.

أسعار الذهب في مصر

يبلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر 6640 جنيهًا للبيع، ويشتريه التجار بسعر 6585 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يُباع عيار 21، الأكثر إقبالًا في السوق، بسعر 5810 جنيهات، ويُشترى بسعر 5760 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

يسجل عيار 18 سعر 4980 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

يبلغ سعر عيار 14 نحو 3875 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

يصل سعر الجنيه الذهب إلى 46480 جنيهًا للبيع، و46080 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة اليوم

تسجل الأونصة محليًا 206525 جنيهًا للبيع، و204750 جنيهًا للشراء، وعالميًا 3654.44 دولارًا.

الدولار وتأثيره على التسعير

يبلغ دولار الصاغة 56.51 جنيهًا، في حين يسجل 54.52 جنيهًا في البنوك، ما ينعكس على أسعار الذهب في السوق المحلية.

ماذا ينتظر السوق؟

يترقب المستثمرون والمواطنون عودة التداول العالمي يوم الإثنين لمعرفة وجهة الأسعار في الأيام المقبلة.