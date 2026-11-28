استقر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة الإفريقي التونسي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق مباراة الزمالك والإفريقي التونسي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكان الزمالك قد نجح في حجز مقعده بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي.



ومن المنتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، أحمد ربيع.

خط الهجوم: شيكو بانزا، أحمد شريف، عدي الدباغ.