سحبت أوروبا كمية قياسية من الغاز من مرافق تخزين الغاز ، تحت الأرض في الشهر الأول من موسم التدفئة، بعد أن استخدمت بالفعل 18% من الكميات التي تم ضخها خلال فصل الصيف، وفقًا لحسابات وكالة تاس الروسية، استنادًا إلى بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE).

ودخلت أوروبا موسم التدفئة باحتياطيات غاز منخفضة إلى مستويات قياسية، حيث مرّ شهرا منذ أن بلغت مستويات تخزين الغاز تحت الأرض ذروتها في الخريف (74.96%)، حيث تجاوزت عمليات السحب التراكمية متوسط ​​السنوات الخمس الماضية بنسبة 32%.

سحب 11 مليار متر مكعب من مخزونات الغاز في أوروبا

ومنذ بداية موسم التدفئة في 28 أكتوبر، سحبت أوروبا ما يقرب من 11 مليار متر مكعب من الغاز من المخزون، وهو رقم قياسي غير مسبوق لأول 30 يومًا من فصل الخريف والشتاء.

ومع بداية أول موجة برد قوية في أواخر نوفمبر، زادت دول الاتحاد الأوروبي بشكل حاد من عمليات سحب الغاز اليومية، وبلغت عمليات سحب الغاز من مرافق التخزين تحت الأرض في 23 و24 و25 و26 نوفمبر مستويات قياسية في تلك التواريخ، وبشكل عام، بلغ إجمالي عمليات السحب التراكمية من 1 إلى 26 نوفمبر 10 مليارات متر مكعب.

وتجاوز صافي سحب الغاز (الفرق بين كميات السحب والحقن) من مرافق التخزين الجوفية في أوروبا 9 مليارات متر مكعب خلال الثلاثين يومًا الأولى من موسم التدفئة، وهو ما يزال أعلى بنسبة 41% من متوسط ​​الخمس سنوات، ولكنه أقل من المستويات المسجلة خلال موسمي التدفئة 2022-2023 و2024-2025، وبذلك، من حيث صافي السحب، استخدمت الدول الأوروبية 18% من إجمالي 51.2 مليار متر مكعب من الغاز الذي تم حقنه خلال فصل الصيف استعدادًا للطقس البارد.

وفي 26 نوفمبر، بلغت نسبة امتلاء مرافق تخزين الغاز تحت الأرض في أوروبا 66.6% (أقل بـ 18.44 نقطة مئوية من متوسط ​​الخمس سنوات في ذلك التاريخ)، مقارنةً بنسبة 76.9% في العام السابق، ولا يزال هذا أدنى مستوى مسجل في ذلك التاريخ منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2011. وتحتوي مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي على حوالي 72.9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أقل بـ 12 مليار متر مكعب عن العام السابق، وهو أدنى مستوى منذ عام 2013.

وبموجب متطلبات المفوضية الأوروبية، يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ضمان وصول مرافق تخزين الغاز لديها إلى مستوى امتلاء بنسبة 90% بين 1 أكتوبر و1 ديسمبر من كل عام. ويُسمح بهامش مرونة قدره 10 نقاط مئوية في حال وجود ظروف صعبة لامتلاء مرافق التخزين، وبالتالي، كان من المفترض أن يصل صافي عمليات حقن الغاز في مرافق التخزين الأوروبية إلى 68 مليار متر مكعب على الأقل بحلول بداية فصلي الخريف والشتاء 2026-2027 للوفاء بمتطلبات الامتلاء، ومع ذلك، وتوقعًا لشتاء دافئ جدًا، كانت المفوضية الأوروبية مستعدة لخفض الهدف إلى 80% هذا العام، وهو مستوى لم تتمكن أوروبا من بلوغه في نهاية المطاف.