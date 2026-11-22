وسط الكثبان الجليدية للمريخ، تظهر أشكال داكنة تشبه أشجاراً متشابكة، وكأن غابة غريبة نبتت فجأة على سطح الكوكب الأحمر.

مشهد يثير الدهشة للوهلة الأولى، لكنه يخفي وراءه ظاهرة طبيعية تكشف كيف يمكن لتغير الفصول أن يعيد تشكيل تضاريس المريخ بطرق غير مألوفة.

الصورة التي التقطها مسبار الاستطلاع المداري للمريخ التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عام 2008، قرب القطب الشمالي للكوكب، لا تُظهر أي أشكال نباتية، بل خطوطاً داكنة من الرمال اندفعت على منحدرات الكثبان المتجمدة، بفعل تحولات موسمية مرتبطة بتجمد ثاني أكسيد الكربون وتحوّله إلى غاز مع حلول الربيع، بحسب موقع "ساينس أليرت" (ScienceAlert).

تبدو الخطوط الرملية في الصورة، عند النظر إليها من الأعلى، مثل جذوع الأشجار وأغصانها، لكن قلب الصورة رأساً على عقب يكشف طبيعتها الحقيقية، إذ تظهر بوضوح آثار الرمال الداكنة التي انزلقت على جوانب الكثبان.

وخلال شتاء المريخ القارس، يتجمد ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي ويتساقط على هيئة صقيع وثلوج، مكوناً طبقة من الجليد الجاف تغطي المناطق القطبية.

ومع حلول الربيع، لا يذوب هذا الجليد كما يحدث على الأرض، بل يتحول مباشرة من الحالة الصلبة إلى الغازية، في عملية تُعرف باسم "التسامي".

تسمح أشعة الشمس، رغم ضعفها على المريخ، بالنفاذ عبر طبقة الجليد الشفافة نسبياً، فتسخّن الرمال الموجودة أسفلها، ما يؤدي إلى تراكم الغاز وارتفاع ضغطه، قبل أن يندفع إلى الخارج حاملاً معه حبيبات الرمال الداكنة.

