إشادة أممية جديدة حظيت بها جهود تطوير منظومة التعليم في مصر من جانب إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي رافق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، في زيارة إلى مدرسة «زيد بن حارثة الابتدائية» التابعة لإدارة العجمي التعليمية بمحافظة الإسكندرية؛ وذلك لمتابعة العملية التعليمية وآليات تطبيق منظومة التعليم الدامج بالمدارس الحكومية، والوقوف على مستوى الخدمات التربوية والتأهيلية المقدمة للطلاب المدمجين.

جاءت الزيارة بحضور ناتاليا ويندر روسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في مصر، وناتالي ماير، نائب ممثل «يونيسف» بالقاهرة.

كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمنظمة.

واستهلت الزيارة بتقديم عرض فني متميز لمرحلة رياض الأطفال في فناء المدرسة، أعقبه تفقد «غرفة المصادر» للاطلاع على التجهيزات والوسائل التعليمية المساعدة المخصصة لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وتنمية مهاراتهم الحسية والمعرفية.

وخلال حواره مع المعلمين بالمدرسة، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتطوير الممارسات التدريسية الدامجة، وسبل تذليل أي تحديات ميدانية قد تواجه سير العملية التعليمية.

كما شملت الجولة تفقد قاعات رياض الأطفال وفصول الصفوف العليا، حيث اطلع الحضور على نماذج من الأعمال الإبداعية للطلاب في مجالي الرسم والتصميم، إلى جانب متابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على أساليب التدريس التفاعلية ومدى مراعاتها للفروق الفردية بين الطلاب.

وفي قاعة الأغراض المتعددة، تفقد الوزير والمحافظ والمدير الإقليمي لليونيسف فعاليات مبادرة «صحتهم مستقبلهم» المنفذة بالتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب وترسيخ السلوكيات الصحية السليمة داخل البيئة المدرسية.

واختُتمت الجولة بعرض مسرحي قدمه طلاب المدرسة في إطار توعوي يبرز أهمية الحفاظ على الصحة العامة.

وخلال الزيارة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم تواصل جهودها لتطوير المنظومة التعليمية من كافة الجوانب، مشيرا في هذا الإطار إلى أن ملف التعليم الدامج يمثل أولوية قصوى ضمن خطط الوزارة التطويرية، انطلاقاً من التزام الدولة الراسخ بضمان حق كل طفل في الحصول على تعليم جيد وعادل يلبي احتياجاته.

وأوضح أن جهود الوزارة تتجاوز مجرد الإتاحة المكانية داخل الفصول، لتشمل بناء منظومة دعم متكاملة ترتكز على تأهيل الكوادر التربوية وتهيئة البنية التحتية المدرسية، مثمّناً الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع منظمة «يونيسف» ودورها الفاعل في نقل الخبرات الدولية لدعم جهود الإصلاح التعليمي في مصر.

بدوره، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تضع ملف تطوير التعليم والارتقاء بالبيئة المدرسية على رأس أولوياتها التنفيذية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الاستثمار في بناء الإنسان وتأهيل النشء هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تسخير جميع الإمكانات وتذليل أي عقبات لدعم جهود وزارة التربية والتعليم وتوسيع نطاق المدارس الدامجة بمختلف الإدارات التعليمية، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء مع منظمة «يونيسف» في تنفيذ المبادرات التربوية والصحية التي تضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدمج جميع أبنائنا الطلاب وتكفل لهم حقوقهم الكاملة في التعليم والرعاية.

وخلال الجولة التفقدية بالمدرسة، أشاد إدوارد بيجبيدر، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة القوية مع وزارة التربية والتعليم وجهود إصلاح التعليم في مصر، معربا عن إعجابه بما شهده في المدرسة من انخفاض للكثافات الطلابية لأقل من ٥٠ طالبا في الفصل وسد العجز في المعلمين والتحسن الواضح في مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب.

كما أشاد بالتعاون المثمر بين المنظمة ووزارة التربية والتعليم في تدريب المعلمين على المناهج المطورة وتمكينهم والخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتعزيز التعليم الدامج.

وأكد إدوارد بيجبيدر أن الدولة المصرية تواصل خطواتها بقوة نحو تطوير المنظومة التعليمية من كافة الجوانب، مؤكدا حرص منظمة اليونيسف على مواصلة التعاون وتقديم جميع سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية لمواصلة جهودها في تطوير المنظومة وتمكين المعلمين.