تظل مسألة استخدام الضرب في تربية الأطفال من أكثر القضايا التي تثير الجدل بين الآباء والأمهات، خاصة مع اختلاف أساليب التربية بين الأجيال، واعتقاد البعض أن الشدة والعقاب البدني هما الطريق الأسرع لفرض الانضباط وتعليم الأبناء احترام الكبار.

بناء شخصية الطفل

لكن خبراء التربية وعلم النفس يرون أن بناء شخصية الطفل لا يتحقق بالخوف أو الطاعة العمياء، وإنما من خلال الحوار والتفاهم وتعزيز قدرته على التفكير واتخاذ القرارات.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة تربوية عن الأساليب الصحيحة للتعامل مع الأطفال، محذرة من مخاطر القهر والسيطرة، وموضحة بدائل العقاب التي تساعد على تقويم السلوك دون التأثير سلباً على شخصية الطفل.

خبيرة تربوية: التعبير عن الرأي لا يعني التمرد

وأكدت الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم، الخبيرة التربوية وأستاذ علم النفس التربوي، أن التربية السليمة لا تقوم على إجبار الأطفال على تنفيذ جميع الأوامر دون مناقشة، موضحة أن هناك فرقاً كبيراً بين تعليم الطفل الأدب واحترام الآخرين، وبين فرض الطاعة المطلقة عليه ومنعه من إبداء رأيه.

أوضحت، خلال لقائها مع الإعلاميتين روان أبو العينين ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن اعتراض الطفل أو تعبيره عن وجهة نظره لا ينبغي اعتباره دليلاً على سوء التربية أو قلة الاحترام، بل يجب أن تتاح له الفرصة للتعبير عن أفكاره بصورة لائقة.

كيف تؤثر السيطرة الزائدة على شخصية الطفل؟

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن المسؤولية الأساسية للأسرة تتمثل في إعداد الطفل ليكون قادراً على إدارة حياته مستقبلاً، من خلال تعليمه كيفية التفكير السليم، واتخاذ القرارات، والمفاضلة بين الاختيارات المتاحة.

حرمان الأبناء من المشاركة في القرارات

وأضافت أن حرمان الأبناء من المشاركة في القرارات أو التعبير عن آرائهم داخل المنزل قد ينعكس سلباً على تكوين شخصياتهم، ويجعلهم أكثر ضعفاً وتردداً، فضلاً عن زيادة قابليتهم للتأثر بآراء الآخرين خارج محيط الأسرة.

وحذرت من الإفراط في فرض السيطرة واستخدام أساليب القهر والضغط المستمر، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خصوصاً خلال مرحلة المراهقة، إذ قد يتحول رفض الأوامر إلى سلوك متكرر بدافع العناد ومقاومة السلطة الأبوية.

ما أفضل طريقة لعقاب الأطفال دون ضرب؟

وشددت الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم على أن التربية الإيجابية تعتمد على الاستماع إلى الأطفال واحترام مشاعرهم ومنحهم مساحة مناسبة للاختيار والتعبير عن آرائهم، مع ضرورة وضع قواعد أسرية واضحة وثوابت لا يمكن التهاون فيها، خاصة ما يتعلق بسلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وأكدت أن الضرب لا يمثل وسيلة تربوية سليمة لتعديل سلوك الأطفال، مشيرة إلى أهمية اختيار عقوبات مناسبة لطبيعة الخطأ الذي ارتكبه الطفل، مع توضيح سبب العقاب حتى يدرك السلوك الخاطئ ويتعلم كيفية تجنبه مستقبلاً.

وسيلة لتقويم السلوك

ولفتت إلى إمكانية استخدام الحرمان المؤقت من بعض الامتيازات أو الأشياء التي يحبها الطفل كوسيلة لتقويم السلوك، مع مراعاة التناسب بين الخطأ والعقوبة، وعدم المبالغة في رد الفعل.

واختتمت بالتأكيد على أهمية تقبل اعتذار الطفل ومنحه فرصة لتصحيح أخطائه، بما يساعد على بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ويعزز قدرته على تحمل المسؤولية بدلاً من تربيته على الخوف من العقاب.