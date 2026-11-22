في أجواء احتفالية جسدت عمق التبادل الثقافي بين مصر وروسيا، شارك أطفال روس ومصريون في احتفالية بأعياد الطفولة، نظمتها مؤسسة للفنون والتراث برئاسة نصرة صالح، بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، وتحت رعاية وزارة الثقافة، وبمشاركة المركز الثقافي الروسي بالقاهرة.

وأقيمت الاحتفالية بالحديقة الثقافية في السيدة زينب، وتضمنت عروضًا فنية متنوعة، إلى جانب عرض للفرقة الروسية، قدم خلاله استوديو الرقص التابع للبيت الروسي، بإشراف المدربة ديانا كارنيشيفا، رقصة «الكادريّة» الروسية الشهيرة.

وصرحت نصرة صالح، رئيس الجمعية المنظمة، بأن الفعالية تأتي ضمن رؤية الجمعية الهادفة إلى مد جسور التواصل الثقافي الدولي، وإثراء التذوق الفني لدى الأطفال والنشء المصري، عبر الانفتاح على فنون الشعوب الأخرى وتراثها.

وشهدت الاحتفالية حضور وفد من المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، ضم الدكتور شريف جاد، مدير النشاط الثقافي الروسي بالقاهرة، ودينيس برونيكوف، مدير دورات اللغة الروسية، وفيرونيكا هارلاموفا، المسؤولة الإدارية.

وقدمت الفنانات الصغيرات عرضًا فلكلوريًا لافتًا لرقصة «الكادريّة» الروسية، تفاعل معه الحضور، وشارك فيه طلاب من المدارس المصرية، في مشهد جمع ملامح من التراث الشعبي الروسي والفلكلور المصري، وأتاح للأطفال التعرف إلى فنون وثقافات مختلفة عبر تجربة حية.

وأعرب الدكتور شريف جاد عن تقديره لمؤسسة الفنون والتراث برئاسة نصرة صالح، وللجهود التي أسهمت في إنجاح الاحتفالية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من المشاركات الثقافية والفنية المشتركة.

كما نقل تحيات الدكتور فاديم زايتشكوف، مدير المراكز الثقافية الروسية بالقاهرة، إلى الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ومحمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، وولاء، مديرة الحديقة، وسحر، مديرة العلاقات الثقافية الخارجية بالمركز.