كشف الفنان أوس أوس، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد»، عن كواليس مشاركته في فيلم «كريبتو»، معربًا عن سعادته الكبيرة بالتجربة، التي وصفها بأنها واحدة من أقرب الأعمال إلى قلبه، مؤكدًا أن فريق العمل بذل مجهودًا ضخمًا خلال مراحل التصوير، في ظل ظروف إنتاجية وجوية صعبة، خاصة أن التصوير تم بالكامل خارج مصر.

وقال أوس أوس إنه سعيد للغاية بهذه التجربة، مشيرًا إلى أن العمل كان مرهقًا على جميع المستويات، سواء من حيث طبيعة التصوير أو الظروف المحيطة به، موضحًا أن التصوير خارج مصر طوال فترة العمل، مع التعرض لتغيرات الطقس والعوامل الجوية، جعل التجربة أكثر صعوبة.



وأكد أوس أوس أن هذه الظروف خلقت حالة من الضغط طوال فترة التصوير، معربًا عن أمله في أن تتحول كل مشاعر التعب والقلق التي عاشها فريق العمل إلى فرحة كبيرة مع استقبال الجمهور للفيلم، وأن تكون ردود الفعل الإيجابية بمثابة تعويض عن كل المجهود الذي بذلوه.

أوس أوس يكشف تفاصيل شخصيته في فيلم كريبتو

وعن تفاصيل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث الفيلم، أوضح أوس أوس أنه يجسد شخصية تدعى «كريم الشرشابي»، وهو شقيق حمدي ضمن أحداث العمل، مشيرًا إلى أن الشخصية تنتمي إلى الطبقة البسيطة، ويعاني من ظروف معيشية صعبة، كما أنه يمارس السرقة.

وأضاف أن حياة كريم تنقلب بشكل مفاجئ بعدما يعلم أن والده لا يزال على قيد الحياة ويقيم في إيطاليا، وأنه يمر بمرحلة صحية حرجة، الأمر الذي يدفعه هو وشقيقه إلى السفر إليه على أمل الحصول على ميراثه.

وتابع أن المفاجأة تحدث عندما يكتشف الشقيقان أن والدهما ترك لهما ميراثًا يتمثل في عملة مشفرة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث والمواقف المعقدة، خاصة مع دخولهما في صراعات ومشكلات مع المافيا، في محاولة لتحويل العملة الرقمية إلى أموال يمكنهما الاستفادة منها.

وأشار أوس أوس إلى أن هذه التطورات تضع شخصية كريم أمام العديد من التحديات والمواقف غير المتوقعة، لتتصاعد الأحداث في إطار يجمع بين الكوميديا والمغامرة والتشويق، من خلال رحلة الأخوين التي تبدأ برغبة بسيطة في الحصول على الميراث، وتنتهي بتورطهما في عالم مليء بالمخاطر والصراعات.

واختتم أوس أوس حديثه بالتأكيد على اعتزازه بتجربة فيلم «كريبتو»، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مر بها فريق العمل، معربًا عن تطلعه لأن ينال الفيلم إعجاب الجمهور ويحقق ردود فعل إيجابية تتناسب مع حجم المجهود المبذول فيه.



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