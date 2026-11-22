تطرق أحمد شوبير إلى الغيابات التي تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة بيراميدز، موضحًا أن القائمة المسربة للفريق كشفت عن استبعاد محمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس ومحمد عبد الله، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية.

كما أشار إلى استبعاد عدد من اللاعبين الشباب لأسباب فنية، وهم عمر سعيد معوض ومحمود صلاح ومحمد رأفت وأقطاي عبد الله، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة، في مواجهة قوية يتطلع خلالها الفريقان لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لتحسين موقعهما في جدول ترتيب الدوري.