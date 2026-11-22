تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الممارسات العدائية الإيرانية المستمرة تجاه مملكة البحرين، وما أقدمت عليه مؤخرا من استهداف آثم لمنشأة صناعية مدنية في المملكة.

وأدانت الأمانة العامة بكل حزم هذه الاعتداءات الجبانة والاستهداف المتعمد للمدنيين والأعيان المدنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني ولقواعد حسن الجوار، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فإنها تؤكد تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب مملكة البحرين في الاجراءات التي تتخذها للحفاظ على مقدراتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.





