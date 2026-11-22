تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" بالجيزة وبحوزته 2200 مطبوع روائى وأدبى بدون تفويض بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة بتوزيع وبيع العديد من المطبوعات الروائية والأدبية بدون تصريح أو تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه ، وأمكن ضبط المدير المسئول ، وضُبط بحوزته (2200 مطبوع روائى وأدبى بدون تفويض من الجهات المختصة بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المخزن بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





