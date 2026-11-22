كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر قيام أشقاء والدها بالتعدى عليها ووالدتها بالسب والضرب، وإحداث إصابتها، لخلافات بينهم حول الميراث بالبحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تلقى مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال الشاكية، حاصلة على بكالوريوس، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، مقيمة بدائرة المركز.

وبسؤالها، قررت بتضررها من عمها وعمتها، عامل، وربة منزل، مقيمان بذات الدائرة، لقيامهما بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها لخلافات بينهم حول الميراث.

باستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما، نفيا ما نُسب إليهما.

وبمواجهة القائمة على النشر، أقرت بادعائها للنيل منهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





