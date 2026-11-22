كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من شقيق زوجها وأخرين لقيامهم بالتهجم على مسكنها وتحطيم محتوياته والتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها بالبحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ الجارى تبلغ لمركز شرطة كفرالدوار من القائمة على النشر (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شقيق زوجها لقيامه بالتهجم على مسكنها ومنعها من الدخول وإحداث تلفيات به والتعدى عليها بالسب لإعتراضه على زيارة خالتها لها .

أمكن تحديد المشكو فى حقه (عامل - مقيم بذات الدائرة) وبسؤاله إعترف بقيامه بالتعدى عليها بالسب لإعتراضه على زيارة خالتها لها ، ونفى قيامه بمنعها من دخول شقتها أو تحطيم محتوياته.

وبمواجهة القائمة على النشر بشأن قيام المشكو فى حقه بتحطيم محتويات مسكنها ومنعها من دخوله ، أقرت بإدعائها نكايةً فيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.