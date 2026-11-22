كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة ملاكى لقيامه بالإصطدام بزوجته حال عبورها الطريق بالقليوبية مما أدى لوفاتها والزعم بـتأخر وصول الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإتخاذ الأجراءات القانونية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من الأهالى بإصطدام قائد سيارة ملاكى بإحدى السيدات حال عبورها الطريق محدثاً إصابتها بكسور متفرقة بالجسم مما أدى لوفاتها.. وبالإنتقال وبالفحص وسؤال قائد السيارة (مقيم بالقاهرة) أقر بأنه حال سيره بالطريق محل البلاغ فوجئ بعبور المتوفاة الطريق مما أدى لإصطدامه بها دون قصد.

وبسؤال شقيق المتوفاه (بالمعاش - مقيم بالقاهرة) أيد ماسبق وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة شقيقته.

تم التحفظ على السيارة ..وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وتولت النيابة العامة التحقيق.