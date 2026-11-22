أكدت الدكتورة مايسة فاضل أبو مسلم، الخبيرة التربوية وأستاذ علم النفس التربوي، أن التربية السليمة لا تعني أن يكون الطفل مطيعا لجميع الأوامر دون نقاش أو اعتراض، مشددة على ضرورة التفرقة بين الأدب والطاعة، لأن تعبير الطفل عن رأيه لا يعني قلة الأدب أو التمرد على الوالدين.

وقالت مايسة فاضل، خلال لقائها مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد”، إن دور الأسرة يتمثل في تعليم الأبناء كيفية قيادة حياتهم واتخاذ القرارات والاختيار بين البدائل المناسبة.

وأوضحت أن حرمان الطفل من التعبير عن رأيه داخل المنزل قد يجعله ضعيف الشخصية وسهل التأثر بالآخرين خارج الأسرة.

وحذرت من المبالغة في السيطرة والقهر، مؤكدة أن الضغط المستمر على الأطفال قد يؤدي إلى ردود فعل عكسية، خاصة خلال مرحلة المراهقة، حيث يتحول الرفض أحيانا إلى رد فعل لمجرد رفض الأوامر.

وأضافت أن التربية الإيجابية تقوم على الاستماع للأطفال ومنحهم مساحة للاختيار، مع وجود ثوابت لا تقبل التفاوض، خاصة القرارات المرتبطة بسلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وشددت على أن الضرب ليس وسيلة سليمة للعقاب، وأن العقوبة يجب أن تكون متناسبة مع الخطأ ومعلومة السبب، ويمكن أن تشمل حرمان الطفل مؤقتا من بعض الامتيازات التي يحبها، مع ضرورة تقبل اعتذاره.