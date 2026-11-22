أكد سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الفريق الأحمر مطالب بعدم منح لاعبي بيراميدز فرصة الاستحواذ على الكرة خلال المواجهة المرتقبة بين الفريقين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يمثل مشكلة كبيرة للأهلي في ظل امتلاك المنافس لاعبين يجيدون التعامل مع الكرة.

وأوضح سيد معوض، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الحسين عموتة المدير الفني للأهلي، يجب أن يركز على نقاط القوة لدى بيراميدز، وعلى رأسها المغربي محمد الشيبي، مطالبًا باستغلال الجبهة التي يتواجد بها أشرف بن شرقي، لما يمتلكه من قدرات هجومية وخطورة على دفاع المنافس، بما يساعد على الحد من خطورة الشيبي.

وأضاف أن الأهلي يحتاج إلى الاعتماد على مروان عطية وأكرم توفيق في وسط الملعب، حتى يتولى أحدهما تأمين الجبهة التي يتقدم فيها الشيبي، ومنعه من تشكيل خطورة هجومية على مرمى الفريق الأحمر.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى ضرورة استغلال المساحات التي تظهر في صفوف بيراميدز، مؤكدًا أن جماهير القلعة الحمراء سيكون لها دور مؤثر في المباراة، معربًا عن أمله في تحقيق الأهلي الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة مهمة وصعبة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، مسجلًا العلامة الكاملة، وأحرز لاعبوه 19 هدفًا، ليملك أقوى خط هجوم في المسابقة، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف، ليكون أقوى خط دفاع بالتساوي مع الزمالك.

في المقابل، يحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، وتحديدًا قناتي ON Sport HD 1 وON Sport Max.