وكيل أشرف بن شرقي يفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن تجديد عقده.. خاص

تلقى مسؤولو النادي الأهلي طلبًا جديدًا من وكيل المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بشأن ملف تجديد تعاقده، في ظل استمرار المفاوضات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق نهائي يضمن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء.

وكيل أشرف بن شرقي يفاجئ الأهلي

وقال مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن وكيل بن شرقي طلب منح اللاعب مهلة حتى شهر فبراير المقبل، قبل حسم موقفه النهائي من تجديد العقد أو الرحيل عن الفريق، وهو ما وضع إدارة الكرة أمام فترة انتظار جديدة لحسم الملف.

وأضاف المصدر أن المقابل المالي يمثل العقبة الأبرز أمام التوصل لاتفاق، في ظل حصول اللاعب المغربي على راتب سنوي يصل إلى مليوني يورو، ورفضه حتى الآن فكرة تخفيض مطالبه المالية من أجل تمديد تعاقده مع الأهلي.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء ملف التجديد مبكرًا، سواء بالتوصل إلى اتفاق مع اللاعب أو تحديد البدائل المناسبة، خاصة أن استمرار بن شرقي يرتبط بحسابات فنية ومالية يجري تقييمها داخل النادي خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن يشهد ملف التجديد تطورات جديدة خلال الأشهر المقبلة، في انتظار الرد النهائي من وكيل اللاعب بحلول فبراير، لتحديد مصير الجناح المغربي مع النادي الأهلي.