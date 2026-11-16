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غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غريم الأهلي الجديد.. أليو ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري المصري

ديانج
ديانج
عمرو مصطفى

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط فريق فالنسيا الإسباني، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي لتدعيم خط الوسط بعناصر مميزة.

ديانج يتلقي عرضاً مغريا من الدوري

وكشف مصدر مطلع أن بيراميدز عرض على اللاعب الحصول على مقابل مالي يصل إلى مليون و600 ألف دولار في الموسم الواحد، حال رحيله عن صفوف الفريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

يأتي تحرك بيراميدز للتعاقد مع ديانج في ظل حالة الغموض التي تحيط بمستقبل مهند لاشين، لاعب وسط الفريق، بعدما رفض اللاعب تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى مسؤولو بيراميدز للتحرك مبكرًا لتأمين بديل مميز في خط الوسط، خاصة أن أليو ديانج يمتلك خبرات كبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، وهو ما يجعله هدفًا مناسبًا لتدعيم صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات، وفقًا لموقف اللاعب وإمكانية رحيله عن فالنسيا في يناير.

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